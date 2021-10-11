麻油雞怎料理內行？媽曝「簡易做法」整鍋吃光：湯頭超甜
時序已經進入秋天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就愛來一碗熱呼呼的雞湯，不僅暖心又補身，對此，就有一名媽媽分享「麻油雞」的簡易做法，湯頭甜又美味，讓家人整鍋吃光光。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 15:05:13
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，分享「麻油雞」的簡易做法。首先，準備半個飯碗亮的黑麻油，冷油冷鍋煸薑片，小火煸約7-8分鐘，若太久麻油會苦，煸至薑片邊微捲曲即可。
接著，將雞肉倒下鍋跟麻油一起大火翻炒，再倒入米酒，蓋到雞肉，如果可以的話，純酒不加水，再來轉大火讓米酒滾一下，等待滾了以後，轉小火煮至雞肉軟嫩，也可以加入玉米、米血和高麗菜，增加湯頭的甜度。
原PO說，這麼一來，美味的麻油雞就完成了，「我的廚房現在瀰漫著麻油雞的味道」，此外，她還另外發文補充，因為燉煮的麻油雞太好吃，家人將整鍋吃光光，所以她也就連煮了兩天的麻油雞，「昨天吃不夠，今天再來一鍋」。
貼文一出，老饕全流口水，「看起來太讚啦」、「看得連我都想吃了，今天下雨蠻適合的」、「我超愛」、「加入手工麵線超好吃」、「太讚了」、「好棒的分享喔！感恩」。（編輯：郭佩蓉）