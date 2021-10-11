泫雅「結婚日期」確定了？粉絲聽到答案好崩潰

南韓「性感小野馬」泫雅2018年8月認愛DAWN（金曉鐘），2人愛得高調，連公司都要同一間，2019年一起簽給「江南大叔」PSY當同門師弟妹。不僅如此，泫雅6月生日更曬出20張與男友的照片，畫面宛如婚紗照，讓網友一度懷疑2人結婚；但昨（10日）泫雅被問到「什麼時候結婚？」她的答案卻非常曖昧。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-11 17:20:27
泫雅6月慶生之餘，更曬出20張與DAWN穿白色套服的合照，讓外界誤會2人升格夫妻，紛紛表示「好像結婚」。泫雅當時文中更透露對另一半滿滿的愛，她說：「雖然無法用言語表達，但今天是最幸福的一天，謝謝你，我愛你！還有因為DAWN我們一直在一起，我真的很幸福，我愛你。」
泫雅近日玩起IG限時動態一問一答遊戲與粉絲互動，有人問她「什麼時候會結婚？」泫雅則回應：「I don't know. 我也猜不透我的心情。」粉絲再問：「最喜歡的音樂？」她大方表示：「DAWN新創作的歌。」對男友的喜愛溢於言表。
其實DAWN曾在節目表明「泫雅是他最後一個女朋友」，暗示有結婚的打算；日前泫雅在IG曬出滿滿相似婚紗照的合照後，不少網友認為應該「好事近了」，紛紛希望泫雅跟DAWN步入禮堂的那天到來，吶喊：「我等你們結婚等很久了！」