爽領五倍券卻少1千！女忘「1動作」崩潰：只能自認倒楣嗎

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事後她趕緊到超商詢問辦法，「但我不是當天領取的，所以只能打1988處理，當下已超過1988客服上班時間，所以隔天再打。」然而她致電給客服後，卻得到「最近這樣的問題很多，當下要拆開檢查」的回應。不過，原PO回想起先前有名婦人當下拆開檢查，有問題卻無法更換一事，坦言因此不敢打開信封確認。對此，客服則再度表示因原PO已離開超商，表明真的沒有辦法。
遇上這樣的問題，讓原PO無奈直言「遇上了只能自認倒楣嗎？很感謝政府發放振興券的美意，超商人員也很辛苦，我自己當下沒確認確實也是粗心，但有問題想尋求解決，但卻被告知要自認倒楣，這樣感受超不好的，如果只少200也就算了，但少的是1千呀，當然也有可能是黏著了，但我就是不敢拆開確認呀」。
貼文曝光後，隨即引來網友強調領取時一定要在現場再三確認張數，「其實超商領卷，他會叫你簽名後現場點收，有問題他們可以馬上幫你處理，如果離開了表示無誤，後續追討就不行了」、「當下本來要檢查阿，都簽名了，我們店員都跟我們確認，離開就算沒拆也會有爭議呀」、「店員都有提醒要確認後再離開，就跟找零現場清點一樣」。
而事後原PO也更新內文，表示目前已有1988人員協助後續，「謝謝大家各種熱心的回應，本文並沒有說誰不對或要誰來負責，只是闡述事情發生處理過程」，也提醒大家「不要像我這麼粗心，但真的遇上了千萬不要拆開」。
據了解，五倍券官網和超商的第一波紙本領取時間為10月8日到21日，但提醒民眾，領券後請當場透過封套透明孔洞核對內裝的10張振興五倍券（1000元3張、500元2張、200元5張），於未拆封的情況下，若發現鈔券數量短少，可立即反映問題。（編輯：陳雅雲）