北京擬禁非公資本涉足新聞　馬雲傳媒帝國受矚目

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非公有資本也不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、 欄目、公眾帳號等；不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務。
此外，草案指出，非公有資本不得引進境外主體發布的新聞、不得舉辦新聞輿論領域論壇峰會和評獎評選活動。
中國經濟傳媒協會主管的「傳媒茶話會」引述中國記協書記處書記顧勇華表示，這是為了防止出現非公有資本因牟利目的而干預主流輿論的現象。中國傳媒大學文化發展研究院副院長卜希霆認為，自媒體的一些街訪、原創內容生產並不在約束範圍內。
中國報業融媒研究中心主任周勁說，中國大陸新聞機構會將一些版面、頻率、頻道、欄目、公眾帳號外包，此舉導致新聞機構嚴重商業化，並失去公平公正的新聞立場。
報導說，此條負面清單出爐後，商業媒體將不能再編譯境外媒體的新聞。中國傳媒大學教授王四新認為，如此規定主要目的是為防止一些自媒體成為國外政治勢力、商業力量的代言人和二手傳播，並干擾輿論生態。
外電則表示，這是北京當局今年繼針對網約車、電子商務、課外輔導等多個行業進行全面監管整頓措施的最新舉措，以進一步削弱非公有資本在系列媒體業務中的影響力，這表明監管機構有意加強執法。
外電以網路巨頭阿里巴巴為例表示，阿里巴巴投資了香港南華早報、上海第一財經傳媒有限公司和微博，而旗下的螞蟻集團也持有財新傳媒股份。
今年9月23日，總部位於湖南長沙的「芒果超媒」發布公告稱，阿里巴巴旗下公司擬將其所持公司9300多萬股的股票（占總股本5.01%）進行協議轉讓，後者將不再持有芒果超媒。
去年12月底，阿里巴巴旗下公司入股62億元人民幣，成為第二大股東。截至今年9月23日，據芒果超媒的股價，阿里巴巴旗下公司靜態計算虧損逾人民幣20億元（約新台幣86億元）。
在外界看來，阿里巴巴此舉是退出傳媒圈的第一步。
據媒體統計，馬雲實控的阿里巴巴和螞蟻集團過去幾年建立了一個龐大的「媒體帝國」，涉足領域包括社群媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊/平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）、主流新聞媒體/新媒體平台（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社區報、南華早報）。
但是在先前炮轟中國金融體系以及之後連串事件例如螞蟻集團上市失敗、阿里巴巴被重罰後，馬雲便在輿論場中逐漸消聲。（編輯：編輯：周慧盈/張淑伶）1101011