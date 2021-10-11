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小栗旬《日本沉沒》掀討論　「地震巧合」觀眾起雞皮疙瘩

▲小栗旬坦言接演《日本沉沒》是艱難挑戰。（圖／friDay影音）
▲小栗旬坦言接演《日本沉沒》是艱難挑戰。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-11 18:21:01

日劇秋季檔《日本沉沒-希望之人-》由小栗旬主演，松山研一、杏、仲村亨、香川照之參演，昨（10日）播出，首集收視率開出15.8％，成績超越春季檔黑馬《東大特訓班》第二季14.8％、夏季檔《TOKYO MER 行動急診室》14.1％。該劇故事將環境問題放大檢視，第一集的地震與上週關東的地震規模十分相近，讓網友心有戚戚焉。

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▲小栗旬（左）覺得天災說來就來，希望藉由故事能讓觀眾從中獲得希望。（圖／friDay影音）
▲天災說來就來，小栗旬（左）希望藉由故事能讓觀眾從中獲得希望。（圖／friDay影音）
《日本沉沒-希望之人-》以1973年由小松左京的同名小說為基底，將急需世人關心的「環境問題」放大，配合不可抗拒的天災步步逼近，而第一集發生的地震，與上週關東的地震規模十分相近，許多網友表示：「幾天前才發生大地震」、「這時間點也太剛好了吧」等留言。

小栗旬承認接下《日本沉沒》這類題材的作品，確實有困難處，他說：「最恐怖的就是因為災害不知何時會到來，要如何透過這部作品讓觀眾了解內容，同時也希望大家看過後能從中獲得希望。」他也強調，現在的環境與當初原著的年代有許多改變，但最重要的主題還是「要如何改變未來」，雖然是虛構的故事，還是希望大家能喜歡。

小栗旬與松山研一睽違17年再合作，他讚對方相當有魅力，無論戲裡戲外都獲益良多，松山研一則坦承，這次飾演的角色與自己是完全不同的類型，在思考要如何客觀看待周邊人事物的同時，見到小栗旬在片場總是與大家打成一片，才恍然大悟學到了不少。《日本沉沒-希望之人-》每週一在friDay影音、KKTV播出。

▲小栗旬（左）在片場總是與大家打成一片。（圖／friDay影音）
▲小栗旬（左）在片場總是與大家打成一片。（圖／friDay影音）
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