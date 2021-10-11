好市多到底有啥好逛？婆媽認「2物」有魔力：一整年都愛
美式賣場好市多因為物美價廉，經常有超殺優惠，往往在放假期間，都會擠滿購物人潮，不過，好市多究竟有什麼好物，讓顧客一去再去呢？近日，就有網友討論「大家去好市多到底都會買什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-11 18:14:10
原PO在PTT貼文指出「每次到了連假的時候，好市多都會擠滿一堆人，看很多人都是一整車一整車的結帳，買好多東西，想問大家去好市多到底都習慣買一些什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「牛奶跟牛肉最基本的」、「熟食區、鮭魚、牛肉、牛奶」、「牛奶跟牛肉必買，其他就逛逛」、「烤雞、酪梨鮭魚壽司、沙拉」、「特殊飲料，牛奶，牛肉」、「牛肉、鮮奶跟餅乾」、「牛奶跟肉類，順路會帶上熟食區的當晚餐」、「酒啊、牛奶、蘿蔔糕意外好吃」、「牛奶，一年四季買好幾箱吧」。
綜合網友意見，最多人去好市多添購的有兩樣，包括「牛奶」以及「牛肉」，好市多的牛奶因為大瓶又便宜，獨特的國外品牌也是其他賣場沒有，因此相當受歡迎，日前就有網友連假去好市多時，在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，看見有人一次扛了12箱牛奶，也有不少苦主透露「牛奶太晚去都買不到」、「牛奶有些店下午去就沒了，要早上去買」。（編輯：張嘉哲）