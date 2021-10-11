名家論壇》單厚之／圍毆陳柏惟　國民黨真的打過頭？

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結果黃捷過關，王浩宇被成功罷免。
從我們有限的經驗來看，「選舉人總數1/4同意」是一個很尷尬的門檻，被罷免人即便趴著、躺平，也未必能夠平安。更何況，相較於當初罷免前的王浩宇，如今陳柏惟實在趴得不夠低、也趴得太晚。
民進黨不是不想複製「黃捷模式」，如果能用人數優勢否決罷免案，不僅給了國民黨人、台中顏家、藍軍支持者重重的一巴掌，還能進一步提振綠營的士氣，何樂而不為？
但民進黨和陳柏惟都心知肚明，陳柏惟跟黃捷情況相差太遠，一個是問到韓國瑜答非後狂翻白眼，另一個只會在語言上大做文章，讓網民看到翻白眼。黃捷的表現足以要求綠營支持者再次投下「信任投票」，而主角換成陳柏惟，就很難開這個口。
在罷免投票前夕，陳柏惟被爆出曾有肇事逃逸的紀錄，之後連曾經打賭博電玩被抓、財產申報、過去的質詢記錄，都被藍營撲天蓋地的攻擊。在此同時，社會上也開始出現一些同情陳柏惟的聲音，認為藍軍連這種「小奸小惡」都拿出來放大檢視，未免打過頭了，而且可能引發反效果，讓人覺得陳柏惟值得同情。
我也同意藍軍打得毫無章法，因為缺乏策略、規劃跟調度的能力，任由公職跟網紅「自由開火」，結果沒有在具有法律跟道德高度的「肇事逃逸」戰場決勝，反而在其他零星的戰場上遍地開花，實在談不上是聰明的作法。但這樣的失誤是否就會對罷免結果產生嚴重的影響，恐怕還真的未必。
罷免跟選舉雖然是一體的兩面，但其實背後是完全不同的邏輯，尤其我們現在這個「1/4選舉人總數」的罷免制度，又和過去的制度不同。
套句當年韓國瑜的名言，「選舉是票多的贏、票少的輸」。但罷免案不是，如果同意票沒有到達1/4的門檻，再多的票也不會贏、再少的票也不會輸。「黃捷模式」的直球對決，其實就是把罷免當選舉打，情況相對單純，也比較符合政黨跟政治人物的習慣，估票跟民調都相對容易一些。
「王浩宇模式」則是在無力直球對決的情況下，靠著躺平降低仇恨值，期望對方的動員能力不足，最終無法跨越1/4的門檻。但在這種模式下，因為雙方不是比誰的票多，而是只看一方的動員能力，所以關鍵不在於社會上普遍的觀感，而在於能基本盤能開出幾成、仇恨值拉得夠不夠高。
因為不是單一選區那樣需要「50%＋1票」的選舉，在這個模式下，基本上不用考慮擴大支持、爭取更多認同之類的，如何確保原本贊成罷免的民眾，最終能高比例的把票投入票匭，才是勝負的關鍵。此時一般人眼中的小奸小惡，或許在基本盤的那群人眼中是十惡不赦、罪加一等。
況且討厭陳柏惟的人惡感早就在那裡，維持議題的熱度，遠比提高對被罷免人的反感更為重要。會覺得藍軍打過頭、同情陳柏惟的人，原本走進投票所、投下贊成票的可能性就偏低，也不會因此投下贊成票、改變罷免結果。這種對罷免無感或只有輕微好惡的人，原本就不是影響罷免結果的主因。
正如民進黨所形容的「惡罷」，我們現行的罷免制度、尷尬的罷免門檻，自然會讓每一次的罷免，都變成只在同溫層發燒的惡意、惡質的霸凌，無論王浩宇、韓國瑜或這次的罷免，都有相同的情況。當初韓國瑜的罷免難道不也是所有雞毛蒜皮、雞零狗碎的罪狀都被無限放大嗎？
現行的罷免門檻，是我們從超高的「1/2選舉人總數」調下來的，當初的1/2罷免門檻，讓人覺得高不可攀，如今的1/4門檻，卻又讓政客人人自危。經驗證明，我們應該永遠也找不到一個合適、合理的罷免門檻，我們也沒有道理為了讓政客可以放心睡個好覺，就一再修改制度、改變門檻。
現在看似不合理、有種種弊病的制度，恰好可以給政客一個啟示，必須要戰戰兢兢的面對自己的職責、誠誠懇懇的面對每一個選民。如果有黃捷一樣的底氣，確信自己是站在多數民眾的那一邊、能夠獲得多數選民的支持、有本事把罷免當選舉打，不管制度有利不利，都永遠威脅不了自己。
●作者：單厚之／資深媒體人
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