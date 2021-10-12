NOW早報／圓規逼近炸豪雨！3縣市今停班停課　趨緩時間曝

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氣象局預報員謝佩芸表示，北部地區、東半部已經出現大雨或豪雨等級以上的降雨，昨天晚上的雨勢陸續都有增強，隨著颱風更加接近台灣，整個東半部地區，包括桃園以北、恆春半島、南屏東都會持續降雨，到了今天下午、晚上，雨勢會稍微趨緩，但是整體趨緩的情形不明顯。
謝佩芸提到，「圓規」在昨天深夜通過台灣正南方，今天下午進入南海，明天清晨才真正遠離台灣，「圓規」對台灣有點距離，不過帶給台灣風雨、浪的影響不亞於有發布陸上警報的颱風，特別是東半部民眾要留意颱風帶來的影響。
今日天氣／圓規颱風持續發威！清晨豪大雨出門小心
中央氣象局指出，受到颱風圓規外圍環流影響，今天白天北部及東半部持續有陣雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部也偶有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，請留意最新颱風動向訊息；溫度方面，桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度，各地低溫約24至26度。
11日增1本土為「內湖幼兒園女老師」 莊人祥：研判為舊案
中央流行疫情指揮中心（11）日公布，今日新增1例本土個案案16411，指揮中心發言人莊人祥說明，該為為40多歲女性，為台北市幼兒園的老師，研判為5月份的舊案。
指揮中心表示，11日新增1例本土個案案16411，為40多歲女性，10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診，Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。莊人祥表示，案16411經過檢測，她的N蛋白和S蛋白數值都屬於陽性，11日再經過PCR採檢結果也為陰性，且該案於5月曾有咳嗽症狀，因此研判為舊案。
莊人祥指出，該案為幼稚園老師，目前該幼兒園共匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離，其中包含一個班級的老師、學生、家長及相關同事，另有1人列自主健康管理、30人自主健康監測，這部分包含其他班級的人員。
Toyz真的剃光頭了！美食公道伯監獄吃泡麵 頻道走向曝光
前《英雄聯盟》S2冠軍選手Toyz劉偉健日前爆出販售大麻菸彈遭收押，各界都非常關心他的近況，而事隔多日，Toyz的YT頻道突然更新，但卻是由和Toyz略有交情的網紅「谷阿莫」主持，並透露Toyz目前的狀況，且也帶著周周與經紀人哲哲驗尿自清。
影片一開始，谷阿莫表示，自己先前因為打遊戲認識Toyz與周周，還曾一起去潛水，但近日Toyz出事，加上Toyz的公司負責人本來就是周周，因此自己才會主動了解狀況，也必須解決許多合約問題。
對於頻道的下一步動向，谷阿莫透露，之後Toyz的頻道會改名為「美食公道伯」，繼續製作美食相關節目，但目前主持人還未定，之後正式營運後才會公布人選，而周周也表示，Toyz是自己的朋友，沒有什麼好切割的，身為Toyz的朋友，只能看著他進去受罰，接受法律的制裁，但頻道還是會繼續經營下去。
至於Toyz目前的狀況，谷阿莫也指出，目前Toyz案情基於偵查不公開原則，無法進一步說明，已委任律師處理，唯一能透露的是「Toyz已經剃光頭了」，他們也有送一些生活用品、咖啡、零食跟泡麵給Toyz，等到10月後可探視，或許真的可以拍「監獄公道伯」也不一定。
泫雅「結婚日期」確定了？粉絲聽到答案好崩潰
南韓「性感小野馬」泫雅2018年8月認愛DAWN（金曉鐘），2人愛得高調，連公司都要同一間，2019年一起簽給「江南大叔」PSY當同門師弟妹。不僅如此，泫雅6月生日更曬出20張與男友的照片，畫面宛如婚紗照，讓網友一度懷疑2人結婚；但當泫雅被問到「什麼時候結婚？」她的答案卻非常曖昧。
泫雅近日玩起IG限時動態一問一答遊戲與粉絲互動，有人問她「什麼時候會結婚？」泫雅則回應：「I don't know. 我也猜不透我的心情」粉絲再問：「最喜歡的音樂？」她大方表示：「DAWN新創作的歌」對男友的喜愛溢於言表。
其實DAWN曾在節目表明「泫雅是他最後一個女朋友」，暗示有結婚的打算；日前泫雅在IG曬出滿滿相似婚紗照的合照後，不少網友認為應該「好事近了」，紛紛希望泫雅跟DAWN步入禮堂的那天到來，吶喊：「我等你們結婚等很久了！」
爽領五倍券卻少1千！女忘「1動作」崩潰：只能自認倒楣嗎
為提振國內經濟，行政院推出「振興五倍券」政策，8日起也開放民眾至超商領取紙本五倍券。不過，就有名女網友領取五倍券後發現少了1千元，但她卻漏掉「一動作」，導致連1988紓困振興專線也無法提供解方，讓她崩潰表示「只能自認倒楣嗎？」
原PO於臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》上發文，表示9日到超商領取五倍券，但她等到回家後才想起，根本沒確認過張數就簽名領券，「可那時券放在家裡（都未拆）回到家已凌晨12點，於是隔天才確認，沒想到目視檢查就發現少一張1千」。
事後她趕緊到超商詢問辦法，「但我不是當天領取的，所以只能打1988處理，當下已超過1988客服上班時間，所以隔天再打。」然而她致電給客服後，卻得到「最近這樣的問題很多，當下要拆開檢查」的回應。不過，原PO回想起先前有名婦人當下拆開檢查，有問題卻無法更換一事，坦言因此不敢打開信封確認。對此，客服則再度表示因原PO已離開超商，表明真的沒有辦法。
遇上這樣的問題，讓原PO無奈直言「遇上了只能自認倒楣嗎？很感謝政府發放振興券的美意，超商人員也很辛苦，我自己當下沒確認確實也是粗心，但有問題想尋求解決，但卻被告知要自認倒楣，這樣感受超不好的，如果只少200也就算了，但少的是1千呀，當然也有可能是黏著了，但我就是不敢拆開確認呀」。
貼文曝光後，隨即引來網友強調領取時一定要在現場再三確認張數，「其實超商領券，他會叫你簽名後現場點收，有問題他們可以馬上幫你處理，如果離開了表示無誤，後續追討就不行了」、「當下本來要檢查阿，都簽名了，我們店員都跟我們確認，離開就算沒拆也會有爭議呀」、「店員都有提醒要確認後再離開，就跟找零現場清點一樣」。（編輯：張嘉哲）