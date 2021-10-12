女領紙本五倍券「3天就悲劇」！原因曝：綁數位逃過一劫
因應疫情衝擊國內經濟，行政院推出的振興五倍券於8日開放領用，包括紙本以及數位綁定的都已經有民眾陸續開始消費。不過，近日就有網友分享自己領了紙本五倍券之後，才三天就GG，其過程曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 08:14:05
原PO在「Dcard」貼文指出「早上起床的時候，發現五倍券被洗衣機吃掉了.....因為我把它放在袋子裡面，信封忘記拿起來就直接把袋子丟進洗衣機，現在變成一團紙屑」只見貼出的照片，原本完好的五倍券已經變成一團碎屑，其中依稀可見有面額1000元的藍色紙本、面額200元的綠色紙本，至於面額500元的粉色紙本，早已和信封混為一體。
貼文一出，網友紛紛回應「真的是五倍的難過」、「這次不用付錢，只能說是0元損失」、「還好我是綁數位的＝＝不然可能會跟你一樣」、「好險選數位，沒有遺失的優點」、「終於找到數位五倍券唯一好處了，安慰自己一些」、「不知道怎麼安慰妳....也只能慶幸我自己綁數位，逃過一劫，不然我可能也會做一樣的事情」。
而至於民眾如果領了紙本五倍券之後，遇到這種不慎損壞的情況，是否能申請補發，根據五倍券官網問答專區表示，答案是不可以的！振興五倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，不予補發，請民眾自行妥善保管。（編輯：張嘉哲）