義媒熱刊蔡總統國慶演說　大報頭版社論談台灣

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共和報社論指出，美軍撤離阿富汗還不到50天，亞洲又成為熱點，拜登政府大動作宣示重整亞洲區域戰略，向中國施壓，中國則以民族主義威脅台灣，揚言要將台灣統一到中國麾下。
共和報指出，美國的戰略是透過與亞洲主要民主國家合作，舉行聯合軍事演習確保區域安全，捍衛海上行動及5G網絡自由等，建立共同合作發展區，「美印澳日四國安全對話」（QUAD）平台雖未挑明是為了遏制中國，但與美國、英國和澳洲達成軍事協定（AUKUS）的目的雷同，如澳洲總理莫里森（Scott Morrison）所說，QUAD和AUKUS是兩個相互補強的組織。
共和報指出，習近平一面指責美國是新殖民主義，另一方面加倍增加投資建設新絲綢之路，並派出數百架軍機侵擾台灣，欲將主導半導體產業的台灣納入中國。台灣方面則有美國五角大樓特種部隊和AUKUS協助台海巡防，美中兩強以台灣作為摩擦對陣籌碼，恐是本世紀最大和平威脅。
義大利全國最大通訊社「安莎」（ANSA）因與新華社合作，過去報導兩岸消息多數僅轉譯新華社的中國單方說法，但安莎通訊社10、11日連續自行翻譯了多篇新聞，完整呈現蔡總統國慶談話。其中主稿更以「台灣蔡總統：我們不會向中國低頭，將強化自我防衛」，正面凸顯台灣的立場。
安莎通訊社引述蔡總統表示，全球半導體短缺顯示台灣位居全球高科技供應鏈的重要地位，印太區域局勢變化，再次引起世界對台灣在該區域扮演關鍵角色的關注，G7集團、北約、歐盟和「美印澳日四國安全對話」都強調台海和平與安全的重要性，對中國單方面損害印太地區和平穩定現狀表示擔憂。
安莎引述蔡總統強調，台灣站在民主第一道防線，期待與北京緩和緊張關係，台灣不冒進，但北京絕不應對台灣人民施壓或抱有其他幻想，蔡總統呼籲北京在平等基礎進行對話，維持兩岸現狀。
安莎引述蔡總統強調台灣將繼續充實國防安全，展示自我防衛的決心，確保沒有人能強迫台灣走中國設定的路徑，因為中國設定之路不是台灣民主自由生活模式。
安莎通訊社除刊登蔡總統演說國慶照片、中華民國國旗，還首次出現台灣的國慶閱兵短片，並加上義文說明，大幅增加台灣在義大利的能見度。1101012