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台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，曉琪罹患的子宮肌腺瘤屬於子宮內膜異位症的一種，主因是子宮內膜異位至子宮肌肉層，常見症狀如經痛及經期不規則，並且常合併骨盆腔發炎及沾黏，甚至引起不孕，若僅從症狀判斷容易與子宮肌瘤搞混，故需要進一步檢查。然而曉琪因合併骨盆腔沾黏，透過超音波不利判斷，因此在一開始就診時，才會將其判斷為子宮肌瘤，並選擇海扶刀的方式治療。
自然孔腹腔鏡手術 腹部無傷口術後更輕鬆
鍾國騰醫師說明，海扶刀的治療原理是透過熱能聚焦來消融肌瘤，能在不動刀的情況下消融腫瘤，達到治療效果，但不適用於含水量高的子宮肌腺瘤，因此為了確保患者的病況能進行海扶刀手術，術前均會安排核磁共振檢查，清楚判斷腫瘤屬性，而曉琪也因此得知自己不適合海扶刀，最後在醫師的建議及評估之下，選擇了自然孔腹腔鏡的方式完成治療。
鍾國騰醫師表示，並非所有子宮肌腺瘤都需要進行手術，可持續觀察追蹤，但當子宮肌腺瘤導致患者長期腹痛或合併嚴重經痛、不孕則需進行手術治療，以免拖延造成症狀加重。目前針對子宮肌腺症的治療，多用傳統開腹手術與腹腔鏡手術，隨著醫學科技的進步，腹腔鏡演進趨勢從過去四孔、三孔、單孔，到現在的自然孔腹腔鏡，透過從女性陰道進行手術，不會在腹部留下傷口，其唯一傷口藏在陰道深處，因傷口處神經少，也降低了術中及術後的疼痛感，讓曉琪在手術隔天就能下床正常生活。
腹腔鏡仰賴經驗及技巧 術前討論術後追蹤
鍾國騰醫師提醒，子宮肌腺瘤的處理方式因人而異，端看腫瘤大小、位置情況、患者是否有生育需求等，若有需要透過腹腔鏡手術治療，一定要與醫師仔細溝通，而腹腔鏡是一項精細的手術，仰賴醫師的豐富經驗及良好技巧來操作，但更重要的是，無論透過哪種方式治療，定期回診追蹤仍是不可或缺的。
資料來源：健康醫療網 未婚女經痛驚覺有異狀 靠自然孔腹腔鏡除去子宮肌腺瘤
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