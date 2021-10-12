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今年5月，COVID-19疫情在台灣爆發，隨著確診人數飆高，護理人員的負荷亦隨之暴增，許多一線護理人員擔心自己染疫，害怕會傳染給家人，不敢回家，加上暴力、歧視個案頻傳，護理人員承受的身心壓力著實令人心疼。雖然，疫情改變世界的常態，但，沒變的是護理人員對苦難民眾的關懷。每次的災難，護理人員從來沒有缺席，而且不畏艱險，表現優異，也因為大家的努力，疫情得以漸漸趨緩；因為大家的堅持，讓護理被看見！這場疫情，讓台灣民眾更感受到護理人員的重要性，根據護理師公會全聯會與台灣護理學會針對疫情前後，一般民眾與護理師本身對護理師職業的滿意度調查結果發現，一般民眾對護理人員的「重要性」、「信賴度」及「滿意度」都明顯提高，顯見民眾對護理人員的肯定。
▲台灣護理典範獎-鍾信心教授
感恩有您 讓世界更美麗
大會在《因為有你溫暖四季 因為護理世界美麗》的主題影片中揭開序幕，呈現感恩、溫馨及陽光的氛圍並讓社會大眾了解護理是關懷弱勢、扶傷救難以及充滿服務熱忱使命的專業。之後播放榮獲第一屆「台灣護理典範獎」鍾教授信心的生平事蹟以及由總統親自頒發獎狀與獎章之影片；同時邀請獲得台灣傑出護理人員專業貢獻獎及服務奉獻獎、周美玉女士薪傳獎與國際醫療護理防疫團體獎等22位得獎者親臨現場授獎。
春風化雨無私奉獻 獲頒台灣護理典範獎及總統晉見
榮獲台灣護理典範獎的鍾信心教授，1923年4月12日生於淡水，1944年投入護理工作，奉獻護理界至今長達79年，她用生命寫下寶貴的台灣護理史，更是跨時代的傳奇國寶。
鍾教授一生獻身教育、愛護學子、照顧病患、關懷弱勢。更在1993年於高醫退休後，拋磚引玉捐出250 萬元，募集資金成立「財團法人信心護理文教基金會」，嘉惠許多後輩。更令人感佩的是，鍾教授即使年近百歲仍退而不休，自願兼任高醫護理系無給職教授，以學校為家，一直陪伴著護理學院師生成長精進，是護理終生學習的典範。
鍾教授無私的奉獻受社會景仰，曾獲「傑出護理人員奉獻獎」、「賴和醫療服務獎」以及「醫療奉獻獎」等等，但篤信基督教的她說，「護理是我的生命! 這是上帝的召喚!」踏上護理這條路，她終生無悔，她一心所想的是無論什麼時刻，都希望將自己僅有的全部奉獻，傳承恩典，此等奉獻和熱忱影響著眾多臨床界及學術界後輩，帶給護理界最強大的「信心」。而她在護理界播種的一粒麥子，已在台灣結實累累，其事蹟更於今年9月獲得總統肯定與晉見。
▲1100916總統接見台灣護理典範獎鍾信心教授
檢疫所指揮官晝夜奉獻 獲頒專業貢獻獎
衛生福利部臺北醫院郭憲華副院長為部屬醫院中唯二擔任副院長的護理師。109年初至今，成立三家檢疫所，統籌指揮，承接如武漢包機等專案，親力親為，是邊境防疫關鍵角色。
檢疫所面對鄰里抗議、人員受排擠離職、違反檢疫規定、檢疫婦女生產等困難，任務繁瑣，但她處事圓融，同理住民被限制房內之鬱悶，親自迎接武漢包機返台民眾，問候「辛苦大家了，歡迎回家」，讓多人熱淚盈眶，安慰了返國之路遙遠艱辛。
她深耕基層，經歷豐富，曾外派參訪愛滋病照護，歷經SARS、八仙塵暴等災難，帶領同仁無私奉獻，獲得醫策會卓越中心獎、慈月基金會南丁格爾團體獎及國家品質標章『防疫首獎』殊榮。其個人亦獲得衛福部優良公務人員及慈月基金會個人獎，今日榮獲專業貢獻獎，實至名歸。
防疫不落人後、災難有她身影 獲頒服務奉獻獎
77年從弘光護專畢業，因傷而投入旅行社工作，見證了老兵探親熱、天安門學運等事件，於79年回歸護理，80年投入草屯療養院服務迄今的林幼喻護理長，榮獲今年的服務奉獻獎。草屯療養院是中部地區唯一的公立精神專科區域教學醫院，長期對精神疾病患者提供優質的醫療照護。
88年921震災，林護理長白天協助門診或家訪，夜間於車上留守協助急診求助之個案；一路歷經桃芝颱風、525澎湖華航空難、阿里山小火車翻覆、SARS風暴、敏督利風災、88風災(莫拉克風災)、0206台南震災及新冠肺炎武漢接機等災難事件；林護理長總是有種捨我其誰、共感投入的感動與感受，也總能在第一時間積極投入救災，其助人、無私無悔、不畏艱難的精神，令人敬佩!
活動最後將播出年資沙畫秀，大會募集25年以上資歷的資深護理人員照片，拼成團體英雄榜，呈現不同年資象徵的精神意義：25年『付出』、30年『堅持』、35年『成就』、40年『非凡』、45年『璀璨』，感謝夥伴們在各個護理領域，持續努力不懈的貢獻。雖然此刻因為疫情，大家無法聚在一起，但南丁格爾的精神代代相傳、永不間斷，期待明年相聚的那一刻！
資料來源：健康醫療網 因為有你溫暖四季 因為護理世界美麗
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