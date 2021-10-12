國旅券首批抽60萬張　幸運兒下午5時注意簡訊

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加碼券抽籤開跑 上午國旅券下午i原券接棒（中央社記者蘇思云台北12日電）振興五倍券上路八大部會配合推出加碼券展開為期4週抽籤，今天上午10時30分由國旅券率先登場並抽出60萬幸運兒，預計下午5時發送中籤簡訊，緊接著，i原券則在下午3時30分接續抽籤。
去年各部會搭配三倍券推出加碼券，引發民眾熱烈迴響。八大部會今年再度祭出8種振興加碼券，除了面額500元的好食券可以不用抽籤外，其他七種加碼券在11日至11月5日展開4輪抽籤。
根據經濟部網站統計，部會加碼券則以交通部的國旅券最熱門，登記人數截至今天上午已經突破1164萬人，4週抽出240萬份。國旅券可以用在合作的旅行業、旅宿業及觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者、國家風景區管理處主辦促參案商家與經濟部核准的觀光工廠做消費折抵。
另外，原民會的i原券今天下午開始抽籤，每週抽出2.5萬份，共抽10萬份，約有840家原民會認證店家可以使用。
依照規劃，每週二上午抽國旅券、下午抽i原券；每週三上午抽農遊券、下午抽藝Fun券；每週四上午抽動滋券、下午抽客庄券，每週五上午抽地方創生券。有登記的民眾每週最多中籤1次，如果4輪都有參與抽籤，4週最多可以有4次抽中機會，每種加碼券最多只能中1次。
根據五倍券網站公告，在部會加碼券部分，上午10時30分抽籤的中籤名單，會在當天下午5時公告並發送中籤簡訊；下午3時30分抽籤的中籤名單，會在隔天上午8時30分公告並發送中籤簡訊。（編輯：潘羿菁）1101012