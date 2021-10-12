同樣開種族笑話！為何只有龍龍被罵？ 網分析：功力不同
「龍K之亂」延燒多日，脫口秀女星龍龍遭受許多非議，幾年前關於「客家前男友」的笑話是她落人口舌的一大原因，網路上便有人提出問題，若龍龍的笑話冒犯客家群體，為何常講原住民笑話的喬瑟夫卻沒有一起被炎上，此文一出立刻引起網友的討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 12:31:03｜2021-10-12 12:43:16
原Po在「Dcard」平台發文，說明諸多網友認為龍龍的「客家前男友笑話」很冒犯客家族群，她雖有澄清自己本身也是半個客家人，但仍被網友大力抨擊，反觀喬瑟夫「也滿常講一些關於『原住民』的笑話，裡面的手法不外乎也是刻板印象、跟一些舊社會時代歧視的地獄哽，而他本身也是原住民」，於是提出質疑「我很好奇，同樣是刻板印象的哽，喬瑟夫為什麼就不會被罵？還是因為客家笑話尺度真的太超過了嗎？」。
許多長年關注喜劇圈的網友立刻提出想法「功力不同吧！龍2的聽起來都是針對客家的缺點延伸，喬是針對社會的刻板印象，然後詼諧地表達原住民感受到的無奈」、「喬瑟夫比較像自嘲」、「喬是原住民，扮演『社會對他們』的刻板印象；龍是混血兒，直接批評客家群族。喬人設是被歧視的種族，龍人設是歧視其種族的人」。也有人提出種族笑話並非龍龍被罵的主因「龍二被燒是因為雙標，我可以講客家人但你不行講我，啊喬瑟夫沒限制別人不能講他 」。
原PO看完表示被突破盲點「我又再去聽了一些喬瑟夫的笑話，確實他的表現方式是偏『你怎麼會這樣說我們』的感覺，龍龍就是在酸客家人很摳很計較之類的。我想也許是因為喬瑟夫沒有提到男女朋友議題，且表現手法是「自嘲」，讓我覺得很好笑，同時也覺得有點心酸」、「龍龍的笑話在聽的時候也有笑出來，但是不會有憐憫感受，會覺得『哦她真的很氣哦～』，但不會覺得在自嘲，即使她說自己是半個客家人也不認為這是自嘲笑話」。（編輯：李惠婷）