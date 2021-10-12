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低血糖會導致不好的情緒，也會讓人感到壓力和憂鬱，最好能夠餐餐定時定量，透過規律的飲食來讓血糖穩定，也讓情緒平穩。在餐與餐之間孕媽咪不妨也準備一些堅果、肉乾、小魚乾等零嘴，適當地補充血糖，讓心情愉悅。
補充Omega-3脂肪酸（魚油）：
Omega-3是人體的必需脂肪酸，Omega-3攝取不足時，會影響大腦調節情緒的神經傳導物質，較容易對未來抱持負面消極的想法；且Omega-3的缺乏也會影響寶寶大腦發育、視力及神經發展，孕媽咪們應足量攝取。
補充維生素D：
維生素D主要與調節血清素和多巴胺有關，缺乏維生素D時容易情緒低落、出現憂鬱情緒，且會影響胎兒發育，增加胎兒生長遲緩的風險。根據統計，90%以上的女性都缺乏維生素D，但又不喜歡曬太陽，因此只能透過維他命來補充。
補充維生素B群：
維生素B群能協助維持神經與肌肉的協調性，可以安定神經系統、撫平焦躁不安的情緒。懷孕期間攝取足量B群，有助於維持能量正常代謝，幫助維持心臟、神經系統、及消化系統的健康，減少疲勞感及孕吐不適。
與產科醫師討論解決「身體不適」：
改善孕吐：透過「少量多餐」來避免身體處於過度飢餓的狀態，選擇色香味俱全、較能引起自己食慾的食物。
改善腰痠背痛：諮詢物理治療師，透過適度的孕期運動來緩解痠痛；同時搭配托腹帶來減輕腰部的壓力。
藥物治療：
藥物治療是控制產前憂鬱的最後手段，非到不得已絕不輕易動用，例如：孕媽咪已產生強烈的輕生念頭、或想要終止妊娠等，醫師才會建議開立抗憂鬱藥物或安眠藥；且服用的藥物必須同時諮詢婦產科和身心科醫師，避免藥品危害胎兒健康。
（文章來源：花蓮婦產科女醫．陳萱醫師）
資料來源：健康醫療網 孕期吃不下、睡不好 補充這些營養擺脫產前憂鬱症
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