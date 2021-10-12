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第11期AZ第二劑今開始預約　3小時破66萬人已完成

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-12 14:51:13

第11期AZ疫苗第二劑預約從今（12）日10時起正式開始，根據指揮中心統計，截至13時為止，符合預約資格為97萬244人，已完成預約人數達66萬4213人；另在11期BNT疫苗預約狀況，截至13時為止，符合預約資格117萬1154人，已完成預約人數達92萬9550人。

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指揮中心今指出，本期開放BNT第1劑、Az第2劑，其中BNT接種對象為6日中午12時前已完成意願登記者，且45歲（含）以上、22-12歲以及18歲以上第9類對象。

另在AZ第2劑接種對象方面，指揮中心說明，為7月22日前已接種第1劑的18歲以上民眾，與7月30日前已接種第1劑的5歲以上民眾。

指揮中心表示，本期疫苗預約採分流模式，其中BNT第1劑為11日上午10時至13日中午12時為止；AZ第2劑為12日上午10時至13日中午12時為止；施打時程則都是15至21日之間；本期預約提醒簡訊將於預約分流日前一日，陸續發送。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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