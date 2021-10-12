第11期AZ第二劑今開始預約 3小時破66萬人已完成
第11期AZ疫苗第二劑預約從今（12）日10時起正式開始，根據指揮中心統計，截至13時為止，符合預約資格為97萬244人，已完成預約人數達66萬4213人；另在11期BNT疫苗預約狀況，截至13時為止，符合預約資格117萬1154人，已完成預約人數達92萬9550人。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-12 14:51:13
指揮中心今指出，本期開放BNT第1劑、Az第2劑，其中BNT接種對象為6日中午12時前已完成意願登記者，且45歲（含）以上、22-12歲以及18歲以上第9類對象。
另在AZ第2劑接種對象方面，指揮中心說明，為7月22日前已接種第1劑的18歲以上民眾，與7月30日前已接種第1劑的5歲以上民眾。
指揮中心表示，本期疫苗預約採分流模式，其中BNT第1劑為11日上午10時至13日中午12時為止；AZ第2劑為12日上午10時至13日中午12時為止；施打時程則都是15至21日之間；本期預約提醒簡訊將於預約分流日前一日，陸續發送。
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