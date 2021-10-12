第12期有BNT、AZ及莫德納！至少共387萬劑將採分流預約
中央流行疫情指揮中心昨（11）表示，規劃第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ，預計18至20日開放預約。對此，指揮中心發言人莊人祥今回應，詳細細節還須經過規劃，預計明日會再有新消息。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-12 15:06:23
莊人祥指出，第12期疫苗提供AZ、BNT以及莫德納，預計分別提供超過100萬、174萬以及113萬左右的劑量；第12期登記至明日中午為止，目前還在等AZ進貨，其他還在規劃中，也是要進行分流預約，目前已經到最後階段，明日等到細節確定後會再跟各界報告。
針對未來第十二期疫苗接種規劃，莊人祥昨透露， BNT預計開放23至44歲民眾，預估全年齡層都打得到；至於莫德納部分，目前是規劃打到70歲以下的年齡層；目前預計第十二期預約接種日期是18到20日，預估於28至31日進行施打。
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