談國慶演說 柯文哲：蔡講是台灣價值、我們變中共同路人
台北市長柯文哲今（12）日上午參與愛心餐食網記者會，會後接受媒體訪問時，被問到總統蔡英文在國慶典禮上所提到的4項堅持，柯文哲似乎感到相當不以為然，不僅在回應中頻頻表示「廢話」、「這不是應該的嗎？」、「本來就是這樣啊！」更直言「為什麼她講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」
記者丁上程／台北報導
2021-10-12 14:00:24
總統蔡英文國慶演說中喊出4點堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，並向國民黨主席朱立倫、時代力量主席陳椒華、民眾黨主席柯文哲共同喊話，牽涉國家尊嚴、人民未來時要團結，必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制。
而針對總統蔡英文的4項堅持，柯文哲直言與自己平時在講的話沒有什麼不一樣，但「為什麼她講就是台灣價值，我們講就是中共同路人？」柯文哲說，台灣主權理所當然不容外來控制、台灣前途由台灣人民決定也是應該，而台灣與中國治權分離也是政治現實，蔡英文講話內容應符合台灣人民最大公約數，但重點是現實如何進行？如何「做」才是大問題。
柯文哲直言，台灣與中國間有許多意見歧異，因此自己提出互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解的「5個互相」，過去台灣與中國在清朝期間同屬一體，甲午戰爭後至今超過120年都是「各幹各的」，因此難以互相諒解，須設法解決爭執與歧異。