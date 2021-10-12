瑜伽界張柏芝降臨墾丁！「超強電力」召喚精壯泳男圍觀
「瑜伽女神」夏米雅因外貌神似港星張柏芝走紅，她昨（11）日突然在颱風夜開直播宣布好消息，將推出《帶著瑜伽去旅行》專輯，還為了拍攝封面照特別赴墾丁，身穿一襲白色泳裝成為海邊最美的風景，不過拍攝過程也出現意外插曲，讓夏米雅哭笑不得。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-12 14:42:20
由於夏米雅拍攝泳裝照時，會造成群眾圍觀、大家搶著拍攝，讓她瞬間變成墾丁岸邊最美的風景，彷彿女神降臨。夏米雅坦言這次的拍攝面臨很大的考驗， 導演一直要求表現女生的嫵媚，讓她 NG十幾次卻一次也沒達標，後來男導演親自示範，情急之下，拿起大聲公頻喊：「放電，再多放一點，再強一點 ！」而不斷大喊「放電」的結果，就是召喚了數10名精壯泳男駐足圍觀，個個眼睛大吃冰淇淋， 導演則無奈地說：「找一個帥哥對他放電！」引來一些男生大狂喊：「對我， 對我！」此時夏米雅就哭笑不得：「導演，太多了，要找那一個？」，最後她就和圍觀的泳男大合照，順利完成當天的拍攝。
隨著專輯的推出，夏米雅將用瑜伽紀錄美景用身體來打卡，發掘更多更美的「瑜伽聖地」， 分享給更多愛旅行、愛音樂、愛瑜伽嚮往健康的粉絲。這次的墾丁之旅，夏米雅在大海前，自然地將專注力放到身體和呼吸上：「我的腦海中最常出現的畫面就是一片大海，當天的天氣很棒眼前的海景讓人非常。」