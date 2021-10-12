周杰倫直播30分鐘賺1億　4年近100億入袋！

大陸媒體日前公布「華裔明星收入排行榜」，統計2017年至2020年前40名台港中藝人收入，位居榜首的天王周杰倫（周董），4年賺進21.5億人民幣（約台幣95億），2至5名分別為周迅16.6億人民幣（約台幣73億）、孫儷14.3億人民幣（約台幣63億）、吳京與楊冪14.2億人民幣（約台幣62億）。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-12 15:08:59｜2021-10-12 15:11:40
周杰倫雖然近2年巡迴演出受疫情影響，但代言、節目仍接不完，他光是2020年就有12支廣告，據悉進帳5.2億，根據業界人士指出，周董光是一季的選秀節目，酬勞就高達8位數；他更靠著直播與粉絲互動半小時，就能吸金2500萬人民幣（約台幣1.1億）。
根據直播平台資料統計，周杰倫只要現身10分鐘，在線觀看數就破4000萬，整場直播最高曾達6800萬人，光是收到的抖內禮物，就價值1億台幣，但他事後全數捐出做公益。此外，他也是中國短視頻App快手代言人，光是酬勞就有4000萬台幣，吸金力一流。
除了上述前5名，劉德華以14.1億人民幣（約61億台幣）位居第6，第7至10名依序為趙薇13.9億人民幣（約台幣60億）、楊洋13.9億人民幣（約台幣60億）、趙麗穎13.6億人民幣（約台幣60億），以及朱一龍13.5億人民幣（約台幣59億）。
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