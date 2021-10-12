COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中年女求職不順！找派遣也被狠拒　網劃重點：限制太多

▲有一名中年婦女想重返職場，求職過程屢屢碰壁，讓她忍不住上網發問求助。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲有一名中年婦女想重返職場，求職過程屢屢碰壁，讓她忍不住上網發問求助。（示意圖／翻攝自upsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-12 15:52:44

人生不同的階段擁有不同的任務，但家庭生計的重擔卻是一輩子的課題，就有一名中年婦女上網發文，透漏自己年齡趨近四十，小朋友已到達可以上幼兒園的年紀，故想趁此機會重新步入社會成為一名帥氣的職業婦女，但不料求職過程屢屢被拒，上網抱怨到「難道四十歲有小孩的女生真那麼難找工作嗎？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT的WomenTalk版上發文，說明自己年約四十住日本，家裡的小小孩近期就要去上幼兒園，故想藉此機會回歸職業婦女的身分，因擔心脫離許久跟不上社會節奏，故打算先擔任派遣一年後再找正職，卻沒想到過程非常不順，求職三週被拒兩家，直言自己「求職求到懷疑人生、信心也失去了…… 難道四十歲有小孩的女生真那麼難找工作嗎？」。

▲原PO求職三週都被拒絕，大嘆有小孩的女生很難找工作！（圖／翻攝PTT）
▲原PO求職三週都被拒絕，大嘆有小孩的女生很難找工作！（圖／翻攝PTT）
許多網友看後都悉心安慰，也幫忙分析說「跟年齡比較有關係，40歲了應該很多公司都不會想要的」、「適婚適育年齡女生也很難找」、「才丟兩家，不要氣餒」原PO隨後補充「因小孩還小所我只能丟住家附近的，因為太遠就無法去，所以只找真的方便上班的工作」。

看完補充後多了許多不同想法的網友，直指現在的狀況並非大環境問題「才兩家，兩百家再來問！」、「一週只丟2封履歷表? 應該是一天丟至少10到20封履歷才有機會，感覺妳不食人間煙火！、「沒能力、太挑才難找工作，不要推給年齡、性別與家庭」、「日本這次疫情比台灣經濟影響更重，難找是正常，而且你限定的區域太小又難上加難，擴大交通範圍增加機會吧」」。（編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀