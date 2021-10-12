中年女求職不順！找派遣也被狠拒 網劃重點：限制太多
人生不同的階段擁有不同的任務，但家庭生計的重擔卻是一輩子的課題，就有一名中年婦女上網發文，透漏自己年齡趨近四十，小朋友已到達可以上幼兒園的年紀，故想趁此機會重新步入社會成為一名帥氣的職業婦女，但不料求職過程屢屢被拒，上網抱怨到「難道四十歲有小孩的女生真那麼難找工作嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 15:52:44
原PO於PTT的WomenTalk版上發文，說明自己年約四十住日本，家裡的小小孩近期就要去上幼兒園，故想藉此機會回歸職業婦女的身分，因擔心脫離許久跟不上社會節奏，故打算先擔任派遣一年後再找正職，卻沒想到過程非常不順，求職三週被拒兩家，直言自己「求職求到懷疑人生、信心也失去了…… 難道四十歲有小孩的女生真那麼難找工作嗎？」。
許多網友看後都悉心安慰，也幫忙分析說「跟年齡比較有關係，40歲了應該很多公司都不會想要的」、「適婚適育年齡的女生也很難找」、「才丟兩家，不要氣餒」原PO隨後補充「因小孩還小所我只能丟住家附近的，因為太遠就無法去，所以只找真的方便上班的工作」。
看完補充後多了許多不同想法的網友，直指現在的狀況並非大環境問題「才兩家，兩百家再來問！」、「一週只丟2封履歷表? 應該是一天丟至少10到20封履歷才有機會，感覺妳不食人間煙火！、「沒能力、太挑才難找工作，不要推給年齡、性別與家庭」、「日本這次疫情比台灣經濟影響更重，難找是正常，而且你限定的區域太小又難上加難，擴大交通範圍增加機會吧」」。（編輯：李惠婷）