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黃子佼預告「60歲退休計畫」　自曝欠孟耿如太多

▲黃子佼（左）預告60歲退休計畫，右為「那對夫妻」Kim。（圖／記者侯家瑜攝）
▲黃子佼（左）預告60歲退休計畫，右為「那對夫妻」Kim。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-12 15:55:28

藝人黃子佼縱橫演藝圈多年，他跨足主持、廣播、音樂和藝術等，不過明年即將滿50歲的他，今（12）日與網紅「那對夫妻」的Kim，出席公益活動時，預告60歲就要退休，決定帶老婆遊山玩水，而現在則是要開始籌備10年接班計畫。

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黃子佼坦言前陣子疫情在家反思很多事情，加上在金鐘獎上看到許多優秀的後代，希望能把自己在演藝圈的精神、功力傳承下去：「我不是要賺錢，只是莫名的使命感，但我會在這10年間找到接班人，回饋社會、繼續傳承。」目前主持方面，黃子佼認為黃豪平、LuLu，是不錯的人選，而音樂方面應該會是podcast的主持搭檔陳俊菖，直呼：「成功、掌聲不用在我。」至於退休金的部分，黃子佼其實不太在意，認為生活品質比較重要。

▲黃子佼（左）、陳俊菖（右）從幼稚園開始就熱愛流行音樂。（圖／大鵬傳播提供）
▲黃子佼（左）、陳俊菖（右）一同主持podcast。（圖／大鵬傳播提供）
黃子佼表示60歲之後，就會開始把工作調到最低限度：「有興趣就接，一切隨緣，如果有影響到生活就不會接。」表示會多陪伴老婆孟耿如，自己也還欠她一個蜜月：「像是我10月的行程滿檔，她（孟耿如）只能自己在家看《魷魚遊戲》，雖然我很累，但在工作結束後還是會帶她去吃清粥小菜、陪她下廚。」坦言雖然老婆不一定會認同自己的每一個決定，但仍會在身邊給予支持。

▲黃子佼（左）與孟耿如婚紗照。（圖／大鵬傳播提供） 
▲黃子佼（左）透露60歲之後會多陪伴老婆孟耿如（右）。（圖／大鵬傳播提供） 
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