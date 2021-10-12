柯稱「四個堅持」是廢話　林鶴明：情緒語言無助兩岸政策

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林鶴明認為，用柯說「廢話」當作標題，很吸睛但是無助於討論。大家應該仔細看一下柯的全文，他說了「廢話」沒錯，但他也說蔡的談話內容符合台灣人民最大公約數。證明蔡提出的「四個堅持」確實就是當前台灣人多數的共識，這也是蔡英文得以獲得人民支持她領導台灣最主要的原因之一。
林鶴明強調，用情緒性的語言談兩岸與國際的政策立場，一點幫助都沒有，這是柯文哲未來如果想要挑戰大位，無可迴避也要面對的問題。「我相信他也不會喜歡聽到人家說他的話是廢話，就像他講到爛掉的『心存善念、盡力而為』，我就不會說這是廢話」。
林鶴明也談到，中國已經用「行動」在改變許多過去大家所認知的「現狀」，蔡英文當然就要強調維持現狀。這是兩岸互動的眉角和國際溝通很重要的環節，若一昧讓中方改變現狀，台灣卻沒有表示意見，當然會造成國際誤解。
林鶴明說，柯稱「蔡總統講話的實質內容，他沒意見，只是要怎麼講？要怎麼做，這才是大問題」，但其實蔡在國慶演說提出「四個堅持」，就是一個動作。但是蔡英文提出「四個堅持」，並不是現在才要開始做，而是這6年來，她所領導的政府一直在努力的方向。
林鶴明說，「永遠要堅持自由民主的憲政體制」，台灣基進黨在2016年成立，台灣民眾黨在2019年成立，除了民進黨、國民黨、親民黨、台聯等主要政黨外，這幾年來台灣政黨政治的蓬勃發展，正是台灣憲政體制的最佳舉證。
他也提到，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，這不能嘴砲沒有錯。所以蔡英文上任以來全力推動國防自主與國艦國造、國機國造，這些都是台灣增強防衛能力的最實際作為，沒有防衛能力，就無法捍衛國家安全。
至於「堅持中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」，林鶴明說，這當然也不是廢話。蔡英文維持現狀的穩定，就是讓未來的台灣人民還有自主決定的機會與空間。台灣這一年的國際參與與國際支持比之前多，就表示台灣這幾年累積的外交努力，有了初步的成果，國際社會之所以對台灣多所肯定，就在於過去幾年的台灣確實地成為區域和平穩定的貢獻者，而不是破壞者，而這些都不能只靠一張嘴，而是不斷的努力。
林鶴明說，這些都是蔡政府執政以來，為了四個堅持所做的努力，但是當然最重要的還是來自於全體台灣人民的努力，因為台灣人民的意志，執政團隊才有這樣的能量往這個方向發展， 所以「四個堅持」並非廢話，而是國民對於如何確保這個國家持續自由民主的共識，更是台灣政治人物和台灣人民必須約定的價值。