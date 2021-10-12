青壯年新住民注意！BNT即將全年齡可施打

《四方報》報導，在台灣的新住民與新二代已超過百萬人，許多處於青壯年的新二代和新住民，對於是否能打到BNT感到相當關切。台灣指揮中心目前規畫施打莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）與輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。第12輪BNT疫苗將開放23至44歲族群，即全年齡可施打，意願登記將於13日結算，新住民朋友有意接種者可盡快上網登記；18日至20日將開放預約，22日至31日施打。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-12 17:01:03｜2021-10-12 17:03:43
關於疫苗未來進貨情況，莊人祥表示，目前AZ還再等一批貨，等日程確定後會再跟各位說明；BNT部分大致上規劃23至44歲民眾施打，也就是說到十二期後，估計全年齡層都打得到疫苗；另外，意願登記至13日截止，請有意願施打BNT且還沒有接種過的民眾，趕快去進行登記。
至於莫德納部分，莊人祥指出，目前總計已到貨113萬劑，先前於7月16日是開放70歲以上民眾施打，因此目前是規劃打到70歲以下的年齡層，至於詳細情形還正在規劃。
根據指揮中心，持有居留證之外籍人士、合法移工及新住民也可以憑居留證號碼及健保卡號上平台登記，將可比照國人接種疫苗。針對新式統一證號換發後之疫苗預約問題，衛福部指出，不論是持舊式或新式統號投保的健保卡，只要健保卡仍在效期內，均可透過「超商、藥局、COVID-19 公費疫苗接種網路平臺」以「健保卡上的統一證號＋健保卡號」預約。