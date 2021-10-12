新台幣失守28.1元創近半年新低 外資股息匯出壓力仍在
在國際油價上漲，加重投資人對通膨的擔憂，加上美股收黑，國際美元續強，台北股、匯市今（12）日同步走跌，新台幣兌美元終場貶值1.06角，收在28.152元，不僅創近兩個月來單日最大貶幅，亦是4月20日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量13.79億元。
記者顏真真/台北報導
2021-10-12 17:11:16
美國聯準會（Fed）縮減購債及升息議題、中國大陸恒大事件，引發全球金融市場震盪，如今油價又飆升，亦加重市場對通膨的擔憂憂，美國10年期公債殖利率衝鏟1.6%，美股4大指數同步收黑，而台股在雙十連假後也出現補跌，盤中一度重挫近300點，終場仍大跌177點，新台幣兌美元在上周五貶破28元價位後，今日貶幅也加大，更失守28.1元。
新台幣兌美元今日早盤以28.06元、貶值1.4分開出後，隨著台股大跌，加上美元續強，新台幣隨後即貶破28.1元，外資態度也轉趨保守，擴大賣超台股新台幣167.57億元，也讓新台幣進一步探底觸28.16元、重貶1.14角。即便出口商逢高出脫美元，但因預期可能還會貶，出手也相對保守，因此終場新台幣兌美元仍貶值了1.06角，收在28.152元，創近半年收盤新低價。
匯銀人士指出，全球聚焦高通膨，市場擔憂可能加速美聯儲縮減購債甚至升息的腳步，市場資金回流美元，尤其周四將有台積電的季度發行現金股利，約700餘億新台幣，持有者有7成以上是外資，不排除本周外銀再有一波較明顯的匯出壓力。