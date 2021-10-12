《龍與雀斑公主》惹哭佐藤健 女主角配音「祕密」公開
由《夏日大作戰》、《狼的孩子雨和雪》細田守執導的新動畫作品《龍與雀斑公主》終於在台上映，片中聲演「龍」一角的佐藤健，也特別向觀眾喊話推薦：「故事本身很有趣，所有角色都非常有魅力，光是片中美麗的畫面和動聽的音樂，就讓我淚流滿面。可說是一部會引發人類生理反應的電影，尤其是電影的中後半段會不斷地刺激淚腺，非常強烈建議去戲院觀賞。」此外，替女主角配音的中村佳穗，在詮釋鈴跟貝兒時，都會有不同的舉動，讓細田守非常震驚。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-12 17:13:09
《龍與雀斑公主》中聲演主角鈴、貝兒的中村佳穗，是首次挑戰配音工作，詮釋一個在童年時期意外喪母而飽受創傷的女高中生，以及在虛擬世界中大受歡迎的歌手，兩種截然不同的面向，獲得觀眾讚賞，紛紛表示：「歌聲穿透力十足，洗滌心靈」、「她只要一開口唱歌就讓人起雞皮疙瘩」、「穿透靈魂的歌聲，讓人聽了直掉淚」。
中村佳穗在進行配音的舉動，也令細田守導演大吃一驚，他爆料中村佳穗會在配音「鈴」的時候，穿著低跟鞋，在配音歌后「貝兒」則會穿著高跟鞋，對此中村佳穗表示，因為貝兒是個美麗，受到眾人歡迎的角色，與其天馬行空去想像，倒不如透過服裝去決定詮釋貝兒的感覺。
細田守對於中村佳穗的行為，他表示：「我認為這是一個非常好的方法，這跟中村佳穗以音樂家的身分唱歌時的情況一樣，會根據現場演出的歌單來改變服裝。而每個人都有很多種層面，會根據交談的對象，不自覺地去改變說話方式或個性。《龍與雀斑公主》描述的是鄉下的高中生鈴和在虛擬世界中心唱歌的貝兒，如果這兩種截然不同的角色其實是同一個人，又會發生什麼故事？所以對觀眾來說，這兩個角色都必須要有血有肉才具有說服力，這與改變聲音或是扮演兩個不同角色的情況是不一樣的，所以我認為中村佳穗考慮到這點是非常重要的。」