獨／網友公認「脫口秀始祖」！廖峻：喜劇應建立分級制

脫口秀圈的龍K之亂，吵得沸沸揚揚，但說到大家從小看的鬥嘴類綜藝秀，許多觀眾內心最經典的「脫口秀始祖」，莫過於廖峻和澎澎這對經典搭檔，每次出場主題曲一奏下去，就能喚醒觀眾熟悉記憶。廖峻兒子「錦德」在臉書提及，當初將Talk Show翻譯成「脫口秀」，是廖峻的創意發想，還一度寫成「脫褲秀」成為橋段，獲得6萬多粉絲按讚認同。看到現今喜劇界亂象，父子曾一起溝通討論過，認為應建立分級制度，「如果想暢所欲言，就應該對內容把關，酸得好笑才是喜劇，而不是單純吵架而已」。





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廖峻昔日和澎澎搭檔，一個是閩南籍大哥，一個是客家細妹，透過語言差異衍伸笑料，逗得觀眾哈哈大笑，例如客家話的「麻糬」，用台語唸起來發音卻是性器官，這類幽默巧思，讓聽者會心一笑。「喜劇不是寫的人覺得好笑就好，要讓旁邊的人覺得好笑，這才是文化」，廖峻7月就在YouTube影片提及，網路流傳「躍演音樂劇團」所發表的作品《勸世三姊妹》，儘管樂曲歌詞內容不錯，但開場曲劈頭就是台語8字經，無論後面唱得再好，卻展現了台語最醜陋文化，也不是喜劇，笑也笑不出來，文化都被毀滅掉了。





錦德轉述廖峻的話說，就連在秀場地位崇高的豬哥亮，內心也有一把尺，某次豬哥亮和廖峻在藍寶石大歌廳表演，不慎脫口而出三字經，全場歡聲雷動，他自豪台下氣氛熱烈，很滿意自己表現，廖峻告訴他實情後，豬哥亮隔天就變得收斂許多。關於喜劇的尺度，錦德認為，以前有些歌廳秀橋段，或許脫離不了低俗元素，但至少比例上的拿捏，還是以幽默為主，何況當時歌廳秀須購買門票，有父母把關內容，如今時代變遷帶領文化上的進步，網路傳播快速，卻沒有分級制度，把髒話、性器官誤以為是一種藝術、文化，透過LINE就可以到處流傳，無法讓人認同。





▲廖峻是昔日歌廳秀的主持人，如今繼續投入歌舞秀文化的推廣。（圖／牽猴子）

錦德表示，他和爸爸不認識龍龍、老K，發言也非針對他們，只是想奉勸年輕一輩的表演者們，喜劇應該提升幽默感，不是針對性別、種族去嘲諷，不能拿文化和藝術當擋箭牌，「幽默和低級往往一線之隔」，拿捏得當才是王道，畢竟站在台上就是一種榜樣。



