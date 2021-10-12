打造「雲饗豬」品牌 推廣安心精品豬肉

豬肉界的精品「雲饗豬」今日於豬市吉饗 - 雲饗豬展售教育館啟動營運同步亮相，雲林縣長張麗善、農業處長吳芳銘、肉品市場董事長鍾任明、虎尾鎮長丁學忠、轄內養豬業者、屠宰場及加工廠等眾多貴賓一起盛大揭幕。會中張麗善並與轄內加工廠屠宰場簽署合作意向書，將雲林豬肉精品推廣給消費者，打造雲林豬肉的專屬品牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張麗善表示，雲林縣為台灣養豬第一大縣，一年高達 160 萬頭養豬數量，產值約 200 億，需肩負起為全台灣 2,300 萬消費者把關的責任，讓民眾吃得安心又安全。雲林縣不僅嚴禁廚餘養豬，成立零瘦肉精聯盟，更創立「雲饗豬」品牌。「饗」字便是以盛宴款待賓客之意。

「雲饗豬」獨特的地方在於豬隻來自於零瘦肉精牧場，無藥物殘留，在聽音樂的環境中長大。且加工業者需取得產銷履歷 CAS 、 HACCP 、 ISO22000 兩項認證以上方可。「雲饗豬」從生產端、屠宰端、分切端均須經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源，品質穩定又美味，雲林縣政府拍胸掛保證絕對是 PRO 好食。

農業處長吳芳銘指出，民眾可以於教育館一樓展售區買到包含雲饗豬、零瘦肉精聯盟、雲林良品在內等相關豬肉加工商品。雲饗豬品牌目前已申請商標中，屆時會訂定申請授權的作業規範，有意願加入的廠商也歡迎跟縣府連絡。

▲雲林縣縣長張麗善(右)參觀雲饗豬展售教育館一樓展售區（圖／記者黃傳傑攝，2021,10,12）