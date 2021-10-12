打造「雲饗豬」品牌 推廣安心精品豬肉

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張麗善表示，雲林縣為台灣養豬第一大縣，一年高達160萬頭養豬數量，產值約200億，需肩負起為全台灣2,300萬消費者把關的責任，讓民眾吃得安心又安全。雲林縣不僅嚴禁廚餘養豬，成立零瘦肉精聯盟，更創立「雲饗豬」品牌。「饗」字便是以盛宴款待賓客之意。
「雲饗豬」獨特的地方在於豬隻來自於零瘦肉精牧場，無藥物殘留，在聽音樂的環境中長大。且加工業者需取得產銷履歷CAS、HACCP、ISO22000兩項認證以上方可。「雲饗豬」從生產端、屠宰端、分切端均須經過嚴格產銷履歷認證，落實產品溯源，品質穩定又美味，雲林縣政府拍胸掛保證絕對是PRO好食。
農業處長吳芳銘指出，民眾可以於教育館一樓展售區買到包含雲饗豬、零瘦肉精聯盟、雲林良品在內等相關豬肉加工商品。雲饗豬品牌目前已申請商標中，屆時會訂定申請授權的作業規範，有意願加入的廠商也歡迎跟縣府連絡。
雲饗豬展售教育館成立，不只展售，也做教育，歡迎全國各地所有鄉親都能夠來到雲林縣，品嘗在地生產健康美味零瘦肉精豬肉，更了解養豬產業、豬隻飼養、拍賣等歷程。歡迎各界老饕來雲林購買豬肉界精品-雲饗豬。另外搭配5倍券消費及雲林縣110年度「振興經濟現金回饋方案」，只要累計消費滿500元以上者，還可以憑發票兌換發票金額10%現金回饋。在這個美好食刻，讓雲饗豬征服您的味蕾。