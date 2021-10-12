綜所稅明年有望減稅 會計師估雙薪頂客族可省稅1400元
因應物價上漲，明年報稅的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及課稅級距都有可能調整，其中標準扣除額單身從12萬元預計可能調整到12.4萬元（有配偶者則從24萬元調高到24.8萬元），薪資所得則可能從20萬元調高到20.6萬元；課稅級距部分也從原本的最低的54萬元，可能調整到56萬元。會計師估算，以稅率5%的雙薪頂客族來說，大約可以省稅1400元，若是稅率12%，則可以多省3360元。
記者顏真真/台北報導
2021-10-12 17:36:38
根據現行所得稅法規定，綜所稅免稅額、課稅級距、標扣額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調漲3%以上，按上漲程度調整。綜所稅免稅額及課稅級距上次調整是2017年，而至今累計CPI漲幅約4.03%，而財政部也將在今年底公告綜所稅免稅額及扣除額等，明年上路，後年5月報稅適用。
安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華則預估，明年報稅的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及課稅級距都有可能調整，其中標準扣除額單身從12萬元預計可能調整到12.4萬元，有配偶者則從24萬元調高到24.8萬元；薪資所得則可能從20萬元調高到20.6萬元；課稅級距部分也從原本的最低的54萬元，可能調整到56萬元。
若以稅率5%的雙薪頂客族來說，楊建華估算約可以省稅1400元，若是稅率12%，則可以多省3360元。此外，若是1名撫養親屬可以增加4000的免稅額，70歲以上能增加6000，以5%的稅率換算，可以分別省稅200元跟300元。也因為課稅級距的調整，家庭淨所得在56萬元以下者，都可以不用繳稅。