扛不住了！王品旗下15品牌平均漲價5%　25日起實施

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以該集團本牌，王品牛排為例，王品牛排經典套餐從1390元上漲至1450元，約4%；西堤牛排，西堤經典套餐重568元上調至598元，調幅5.28%；以石二鍋為例，從228調到238元，調幅約4.38%。
調漲品牌包括王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋，共計15個品牌。未調漲則為sufood、莆田、品田、hot7、肉次方等5個品牌。
疫情爆發後，國際各項食材成本也略有上升，其中牛排品牌常用的肋眼、菲力漲幅更高達50%。主因是「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，加上今年美國缺工、人事成本提高，牛肉後市仍持續看漲。
國產豬肉價格居高不下，最新公布的9月17項重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75%；雞肉、海鮮價格上漲超過15%；沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30%，聯合國農糧組織(FAO)指出，全球食品價格在過去15個月大漲40%、已漲至近10年最高，食材成本高漲成為餐飲經營最大的壓力。
另外，台灣基本工資在2018至2021年間漲幅達9.1%、時薪漲幅更高達14.3%，基本工資又將自24000元上調至25250元、基本時薪從160元調升至168元，累計2018至2022年基本工資調幅為14.8%、基本時薪調幅達20%。
王品集團表示，集團為疫情海嘯第一排受害者，面對原物料和人事成本攀升的壓力，不得不調整部分品牌售價，但也承諾最大化吸收各項成本，希望讓消費者以合理價格，繼續享有安全美味的餐點與高品質服務。