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名家論壇》網路溫度計／朱澤民「20元蚵仔麵線」金句

▲主計總處主計長朱澤民在立法院質詢時被問及蚵仔麵線一碗價錢，竟回20塊左右。（圖／翻攝自國會頻道）
▲主計總處主計長朱澤民在立法院質詢時被問及蚵仔麵線一碗價錢，竟回20塊左右。（圖／翻攝自國會頻道）

文/網路溫度計

2021-10-12 18:07:51｜2021-10-12 18:09:40

「20元的蚵仔麵線」恐怕是這兩天最熱門的話題之一，網友們除了批評官員「吃米不知道米價」，也紛紛討論起哪裡麵線好吃，哪家「俗擱大碗」，意外掀起一股蚵仔麵線討論熱潮，事件主角主計長朱澤民的網路聲量更是一舉衝高。

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/10/08~2021/10/07）統計調查， 10月7日的20元麵線事件，創下朱澤民近一年來網路聲量最高峰，因為近期物價指數狂飆，立委羅明才質詢時問主計長「知不知道現在一碗蚵仔麵線多少錢」，朱澤民的一句「大概20元」引發輿論炸鍋，PTT討論板上譏他「吃米不知道米價」、「時空穿越來的官員」、「何不食肉糜的高官」等等，對此，行政院長蘇貞昌受訪時幫忙緩頰表示「主計長可能不常吃，所以才會不太清楚價格，下一次會邀請他一起吃麵線。」

▲朱澤民近一年網路聲量趨勢（圖／網路溫度計提供）
▲朱澤民近一年網路聲量趨勢（圖／網路溫度計提供）


20元麵線、不吃滷肉飯、行政院餐廳水餃不漲價」 朱澤民答詢三大金句

除了「20元蚵仔麵線」之外，朱澤民更被指出，2018年同樣也是因為物價波動議題被立委羅明才質詢，朱澤民回答時強調「物價溫和」，不過再被追問滷肉飯價錢波動問題時，朱澤民竟表示「我不吃滷肉飯」，此番言論一出立即挨轟「不知民間疾苦」；2019年類似事件再度上演，羅明才問水餃漲價多少？朱澤民回覆「行政院餐廳水餃都沒漲價」。


「蚵仔、麵線、主計長、不食人間煙火」  朱澤民網路熱門關鍵字

進一步觀察分析，朱澤民在近一週內的熱門關鍵字，除了「蚵仔、麵線、主計長」在熱搜名單中，另外像是不食人間煙火、何不食肉糜等相關字詞也在其中。

▲朱澤民近一週熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）
▲朱澤民近一週熱門關鍵字（圖／網路溫度計提供）

9月物價指數創8年新高 「主計長平行時空的20元蚵仔麵線」

主計長不知道麵線多少錢很嚴重嗎？麵線是台灣的庶民小吃，對於薪水不漲的年代來說，麵線只要漲個幾塊錢，不少人都相當有感，主計長或許可以不知道價格多少，但同時卻也延伸出另一個面向的議題，主計長是否比較缺乏體察民情？不了解基層生活？再者主計總處是掌管我國政府的歲計、會計、統計，以統計資料作為編製施政計畫與預算的依據並為事後的考核，換句話說主計長執掌國家每一年動輒上億、上兆的預算，任何決策、建議、想法，恐怕都會牽動著小老百姓的生活和荷包。


【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>「20元蚵仔麵線」金句 燒出朱澤民網路聲量最高峰

【更多精彩報導，請上《DailyView網路溫度計官網 https://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

延伸閱讀：

✎ 20蚵仔麵線挨批不食人間煙火？ 朱澤民：我不抽菸

✎ 9月物價飆漲！立委質詢蚵仔麵線一碗多少？朱澤民主計長：20元

✎ 基本薪資要漲了！勞動部鬆口：至少3%


說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月08日至2021年10月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『朱澤民』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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