名家論壇》網路溫度計／朱澤民「20元蚵仔麵線」金句

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「20元麵線、不吃滷肉飯、行政院餐廳水餃不漲價」 朱澤民答詢三大金句
除了「20元蚵仔麵線」之外，朱澤民更被指出，2018年同樣也是因為物價波動議題被立委羅明才質詢，朱澤民回答時強調「物價溫和」，不過再被追問滷肉飯價錢波動問題時，朱澤民竟表示「我不吃滷肉飯」，此番言論一出立即挨轟「不知民間疾苦」；2019年類似事件再度上演，羅明才問水餃漲價多少？朱澤民回覆「行政院餐廳水餃都沒漲價」。
「蚵仔、麵線、主計長、不食人間煙火」 朱澤民網路熱門關鍵字
進一步觀察分析，朱澤民在近一週內的熱門關鍵字，除了「蚵仔、麵線、主計長」在熱搜名單中，另外像是不食人間煙火、何不食肉糜等相關字詞也在其中。
9月物價指數創8年新高 「主計長平行時空的20元蚵仔麵線」
主計長不知道麵線多少錢很嚴重嗎？麵線是台灣的庶民小吃，對於薪水不漲的年代來說，麵線只要漲個幾塊錢，不少人都相當有感，主計長或許可以不知道價格多少，但同時卻也延伸出另一個面向的議題，主計長是否比較缺乏體察民情？不了解基層生活？再者主計總處是掌管我國政府的歲計、會計、統計，以統計資料作為編製施政計畫與預算的依據並為事後的考核，換句話說主計長執掌國家每一年動輒上億、上兆的預算，任何決策、建議、想法，恐怕都會牽動著小老百姓的生活和荷包。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月08日至2021年10月07日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『朱澤民』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」