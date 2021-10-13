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房市／憨慢說話　信義房屋陳怡伶傾聽闖佳績

▲信義房屋永康鹽行店主任陳怡伶「不擅長說話，卻很會傾聽」，反而闖出佳績。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋永康鹽行店主任陳怡伶「不擅長說話，卻很會傾聽」，反而闖出佳績。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-13 08:00:00

談到房仲業務員，許多人心中浮現的第一印象，可能都是擅與人應對又能言善道，不過，信義房屋永康鹽行店主任陳怡伶卻完全相反。她自認屬於「能不要說話，就不要說話」的類型，沒想到，因為「不擅說話、擅長傾聽」的個性，反而深受商圈長輩喜愛，更因此闖出成績，入行至今短短約1年半，已經拿過3次公司獎勵優秀人員的「龍虎榜」及新秀獎。

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85年次的陳怡伶畢業於高雄科技大學資管系，她自認是「乖學生」，但若要當工程師，恐怕和其他資質好的同儕會有落差。因此她選擇畢業後考取不動產營業員證照，又接觸到信義房屋，得知公司提供完整教育訓練，便決定入行。

陳怡伶笑說，自己的個性很不像房仲，總是習慣「能不說話，就不要說話」，但入行後，和客戶互動是必做的工作內容，即使再怎麼不習慣，也得硬著頭皮說。

為了更熟悉如何與客戶互動，剛好入行時所在的分店多是男同事，個性比較大喇喇，她就靜靜在旁邊觀察別人怎麼和客戶應對，加以記錄、模仿，再改成自己的口吻對客戶說。不過，直到現在，陳怡伶自認還是很安靜，但或許是因為這樣，商圈許多中高齡長輩反而喜歡找她買賣房地產，她笑說：「可能是比起說話，我更喜歡聽別人說話的關係。」

陳怡伶說，自己本身就是永康人，現在又在永康的分店服務，拜訪過程中經常遇到很多子女不在身邊，或是平常缺乏聽眾的長輩，「我常常就近繞過去拜訪，聽他們講話，像去自己阿嬤家一樣」，如果對方真的有買賣需求，再適時給予建議，反而因此獲得很多客戶信賴，不僅把房地產都交給她經手，還時常分她一些水果，要她跑業務之餘，也要多多注意身體健康。

陳怡伶也舉例，她曾經想認識一塊土地的地主，取得對方出售的委託，由於對方是年紀70多歲的老夫妻，兒女都不住在身邊，她的做法就是經常拜訪，去長輩家裡聽他們話家常。一開始長輩都笑她「遇過4、50個業務，沒看過妳那麼不會講話的！」但漸漸發現她很有耐心，也願意花時間和他們相處，而不是接不到委託就走，最後也決定將土地委託給她出售。

雖然客戶多需要花時間經營，陳怡伶也不忘社區服務，透過參與捐血活動、逢年過節協助舉辦活動等機會，服務社區居民。

雖然憨慢講話，但靠著耐心服務與傾聽客戶，陳怡伶已經拿過3次「龍虎榜」，以及有「信義房屋新人奧斯卡」之稱的新秀獎。未來給自己設定的目標是什麼？她認為一步一腳印努力，成果自然會出現。
 

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