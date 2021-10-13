房市／憨慢說話　信義房屋陳怡伶傾聽闖佳績

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陳怡伶笑說，自己的個性很不像房仲，總是習慣「能不說話，就不要說話」，但入行後，和客戶互動是必做的工作內容，即使再怎麼不習慣，也得硬著頭皮說。
為了更熟悉如何與客戶互動，剛好入行時所在的分店多是男同事，個性比較大喇喇，她就靜靜在旁邊觀察別人怎麼和客戶應對，加以記錄、模仿，再改成自己的口吻對客戶說。不過，直到現在，陳怡伶自認還是很安靜，但或許是因為這樣，商圈許多中高齡長輩反而喜歡找她買賣房地產，她笑說：「可能是比起說話，我更喜歡聽別人說話的關係。」
陳怡伶說，自己本身就是永康人，現在又在永康的分店服務，拜訪過程中經常遇到很多子女不在身邊，或是平常缺乏聽眾的長輩，「我常常就近繞過去拜訪，聽他們講話，像去自己阿嬤家一樣」，如果對方真的有買賣需求，再適時給予建議，反而因此獲得很多客戶信賴，不僅把房地產都交給她經手，還時常分她一些水果，要她跑業務之餘，也要多多注意身體健康。
陳怡伶也舉例，她曾經想認識一塊土地的地主，取得對方出售的委託，由於對方是年紀70多歲的老夫妻，兒女都不住在身邊，她的做法就是經常拜訪，去長輩家裡聽他們話家常。一開始長輩都笑她「遇過4、50個業務，沒看過妳那麼不會講話的！」但漸漸發現她很有耐心，也願意花時間和他們相處，而不是接不到委託就走，最後也決定將土地委託給她出售。
雖然客戶多需要花時間經營，陳怡伶也不忘社區服務，透過參與捐血活動、逢年過節協助舉辦活動等機會，服務社區居民。
雖然憨慢講話，但靠著耐心服務與傾聽客戶，陳怡伶已經拿過3次「龍虎榜」，以及有「信義房屋新人奧斯卡」之稱的新秀獎。未來給自己設定的目標是什麼？她認為一步一腳印努力，成果自然會出現。