《17歲的天空》重返大銀幕 Duncan難忘與楊祐寧泳池之吻
睽違17年，經典青春同志喜劇《17歲的天空》即將於10月15日重返大銀幕，主演Duncan周群達、金勤、監製李耀華、葉育萍及編劇傅睿邨日前一同出席記者會。Duncan表示，現在重看電影中與楊祐寧經典的泳池之吻開場戲仍很難忘，當年拍片的回憶馬上湧現、歷歷在目。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-12 18:12:50
Duncan說：「 再次看到電影開場的泳池戲，除了發現以前好厲害可以閉氣那麼久，也想起那天拍了快一整天，大部分時間都在水裡面，除了閉氣還要配合攝影和演員在水中轉動，但那個畫面無論過多久看起來還是非常唯美，所以覺得當時的辛苦都值得了。」
而在片中飾演男主角好友小宇，現在已是許多演員的演技老師及多部賣座電影的演技指導的金勤，則大讚當年楊祐寧及Duncan的演出，到現在還是非常值得進戲院欣賞。金勤解釋：「 在銀幕上看這兩個人談戀愛，到現在還是覺得很舒服。祐祐的部份，我這次重新看超喜歡他的表演，可以看到這兩個人的化學反應，感受到這對男男戀真的很清純，那個清純到現在，不管是什麼性別的戀愛，大家應該都會很渴望那種很單純的心靈交流，真的很好看！」