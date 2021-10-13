名家論壇》鬼才阿水／北市公園獨步全球的盪鞦韆計時功能

我是廣告 請繼續往下閱讀
這個想法實在太創新了，完全令我無法想像這背後是如何推動的。
當大家都想玩盪鞦韆時，孩子們就是乖乖排隊等在後面，每個孩童學習「共享精神」也是成長的一個環節，在孩子的世界裡面自然會成一套遊戲規則，但北市府選擇介入其中，先不論這個計時器毫無強制成效，民眾也沒有遵循義務，器材本身連國慶連假下個雨就出現損壞，後續的安裝與維護成本，是否又是為台北市民買單？
人多就是要等，你想玩就是乖乖排隊，不然就是玩別的。
從小我爸媽就告訴我，如果我沒耐心就不要玩，想要玩就乖乖排隊，就像街邊的名店一樣，這是自由市場的運作機制，難不成將來在台北市的熱門名店未來還要規定一個人只能限購一碗嗎？
我就想到當台灣疫苗出現施打潮時，這群人就喊著說要馬上立即全部人都得要有兩劑疫苗的量，而且任何人都不應該等待，要能立即施打，結果一堆人還沒等到疫苗時，北市府就出現特權施打疫苗的醜聞出現，然後這些人又全部噤聲了。
怎麼台北市出現盪鞦韆不足的時候，就不會喊說應該廣設公園，讓所有孩子立即就要有盪鞦韆可以玩？
說穿了，他們根本就不傻，只是想要藉故來批鬥而已，而這種嘴臉自然都會讓人看的出來。
我蠻期待台北市議員對此做出質詢，到底當初這個概念是如何產出的，北市工務局表示很常接獲盪鞦韆不足的投訴，所以做出這樣的決策來解決問題，我相信這如果是在民間企業，敢提出甚至執行這樣方案的人，可能被臭罵到不行，但這個想法在北市府的領導下，不只成功推行更打算施行到各大公園。
我也好奇這樣的計時器，需要耗費多少公帑，從安裝到維護需要花費多少費用，招標廠商是否有限制，有時候看到這種荒謬的政策，都不禁在想，這個政府的領導者到底與「一般人民」有多遙遠的距離。
當中央推出最低薪資調漲的政策時，台北市長柯文哲立即選擇與企業資方站在一起，大力抨擊該政策，結果連一個公園盪鞦韆的小事情，都處理成這樣，大家到底對北市府的標準降到多低了？現在誰還在關心大巨蛋，誰還在關心遠雄？誰還在關心當年喊說要徹查的五大財團？
還是施政滿意度到最後一名後，大家都不期不待沒有傷害？
●鬼才阿水／網紅作家
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com