協助陷入勞資爭議的懷孕移工　桃園移工安置中心明年上路

《四方報》報導，台灣媽媽懷孕生產後有帶薪產假、育嬰假等保障孕期工作權，可以安心待產；儘管移工同樣適用《性別工作平等法》，但實務上卻有許多移工媽媽仍然因懷孕陷入勞資爭議、甚至失業而頓失經濟收入來源，不僅無處安置，還要承擔產期及後續撫養寶寶的費用，處境艱困。為了照顧因懷孕陷入勞資爭議的移工媽媽，桃園市勞動局擬委外辦理「移工生育諮詢暨安置服務平台」，提供懷孕移工產期諮詢及安置服務。





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《四方報》記者致電桃園市政府勞動局外勞事務科詢問得知，「移工生育諮詢暨安置服務平台」將提供安置中心讓移工待產，並提供食宿補助、心理諮詢和工作權益諮詢等服務，待移工生產完畢後也會視媽媽意願協助其返國，或將寶寶送回移工母國並協助移工媽媽重新投入就業。





市府勞動局外勞事務科進一步說明，由於合法移工皆有納入健保，因此正常情況下扣除健保所需費用不會太高；至於特殊情形如生下早產兒或特殊兒等，可能需要較高費用，則會視個案需求評估是否調整補助金額。安置期間目前規劃一天補助200元，產後的移工媽媽則補助500元，安置時間將從移工陷入勞資爭議並符合安置要件後開始協助，最長協助到移工產後6個月左右。





目前，市府勞動局預計建置一間安置中心容納24個床位提供服務，安置對象以合法聘雇移工為主，但將不限於桃園移工，預計於明年1月1日可以上路。由於目前有些民間安置中心將懷孕移工媽媽和一般移工安排混住，照顧上難以周全，因此中心也會與民團和醫院診所合作，補足民間安置中心的需求，並完善相關服務。上路後，也會將資訊和電話提供給縣市政府及相關單位，讓移工方便聯繫。



