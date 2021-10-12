ATM存錢「餘額突多7億」！男嗨：人生巔峰了 殘酷真相曝
近年來為了方便大眾領錢或存款，不少超商、銀行或郵局都會設立ATM供民眾使用。不過，就有名網友今（12）日到ATM前進行存款，卻發現餘額突然變成「7億」，讓他震驚直呼「我是不是到達人生巔峰了」。但真相曝光後，就引來眾人紛紛留言安慰。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 19:06:32
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，震驚表示自己日薪僅有1800元，但今日準備到ATM機台前存錢時，竟發現戶頭餘額出現7億6千多萬，讓他站在機器前瞬間愣住，傻眼直呼「我是不是到達人生巔峰了⋯」。
貼文一曝光，瞬間就引來眾人興奮留言，「這是認真的嗎」、「你是不是就是樂透得主」、「不要這樣啦，其實根本沒有這回事」，甚至有人聯想到全球爆紅的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，「你有參加魷魚遊戲？」、「你剛剛贏了遊戲？」、「魷魚遊戲贏了，還在那邊裝自己沒去參加」。
但事後原PO更新後續，指出他在一個多小時後致電給客服，對方回應「這是因舊行ATM機台更新系統，因帳號為0元時，顯示出亂碼，才會有這樣的事情發生，會在下一次更新後，移除這個錯誤亂碼。」真相曝光後，便引來網友們安慰表示，「請問這台ATM 在哪？想讓自己帳戶也出現這種數字」、「我也想要有這個假象一次」、「至少你曾經有7億」。（編輯：陳雅雲）