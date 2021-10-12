陳柏惟徒步走百小時　刪Q總部：應回立院做該做的事

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳柏惟今天接受媒體聯訪時表示，明天開始團隊將在選區，展開100小時的步行，想要放慢腳步，在已經走過無數次的大街小巷，用腳一步一步走完，明天的起點是烏日服務處，是他到台中設第一個服務處的地方。
陳柏惟說，從這裡開始，回想到2019年8月10日來到台中參選，回憶這2年多來，在台中所有的民眾願意給台灣基進黨，願意給他一個機會改變、創新，甚至是深化民主，在面臨罷免案的最後這10天，「我們要在選區裡，完成一次走遍所有道路，民主深化的最後一哩路。」
至於國民黨新北市議員林金結指出，網傳高雄市府已為陳柏惟留位置。陳柏惟表示，新北市的議員關心台中立委要去高雄市政府上班，這件事本身邏輯就很奇怪，對林金結來講民意代表是一個工作，對他來講是一個責任、驕傲與政治公益的行為，他不會當作一個職位來討論。
陳柏惟強調，他沒有這個打算，高雄市政府也沒有跟他聯絡，「這就是最純粹的造謠、選舉奧步」。
罷免團體「刪Q總部」今天發布新聞稿表示，陳柏惟應該要回歸本職，在最後的這些時間，希望他能好好地待在立法院，把先前沒做的事完成、兌現先前答應選民的承諾。
刪Q總部指出，從罷免第一階段提議、第二階段連署，一直努力到了最後一個投票的階段，「這段日子我們走過的路、流過的汗，絕對比陳柏惟多，在罷免的最後關頭，這100個小時我們來替你走。」
另外，刪Q總部表示，陳柏惟日被媒體揭露，他曾被列為賭博罪的證人，但陳柏惟接受媒體聯訪卻表示，當時是打格鬥遊戲快打旋風，若是他在媒體及臉書的回應是真實，那麼當年的證詞就有偽證罪的嫌疑，因此罷免總部將會向台中地檢署具名告發。（編輯：卞金峰）1101012