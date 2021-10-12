宣布交棒辦公室主任許菡芸 呱吉拍影片讚：她比我更優秀
無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑即將在2021年卸任，並且早在就任前議員前就宣布「只做一屆、不連任」。而今（12）日下午呱吉也在臉書粉絲專頁以及youtube頻道上發表影片，宣布其辦公室主任許菡芸投入南港內湖區議員選戰，並透露她已經離開辦公室，參與民進黨港湖區議員初選。
記者丁上程／台北報導
2021-10-12 19:46:12｜2021-10-12 19:54:22
呱吉在影片中表示，自己多次表示不會繼續參選，「但一走了之好像沒辦法給選民交代。」所以現階段有一個辦公室主任願意繼承他的衣缽，等於是扛下了他的責任，讓他覺得如釋重負。呱吉也表示，2018年他參選台北市議員時，許菡芸也是中正萬華區的市議員候選人，只是那時候她並未當選，因此也在之後邀請她進入自己的辦公室中服務。
呱吉直言，許多政治與政策議題，許菡芸都瞭若指掌，也讓他不禁覺得許菡芸比起他更加優秀。呱吉強調，日前也跟許菡芸以及她的選舉團隊會面，被問及「會多支持許菡芸」時，呱吉也直言「如果範圍是1分到100分，我對他的支持就是150分。」
而在呱吉的影片PO出後，許菡芸也在底下留言回覆，表示感謝呱吉以及所有議會752研究室的好同事。「對我來說，你們是在我政治路上最難得的夥伴。」許菡芸說，接下來要換她全力以赴，接受選民的檢驗，希望752研究室監督市政、處理陳情的工作，可以有機會讓她接力完成。
許菡芸在2018年時，曾經以社民黨的身份參選北市中正萬華區議員，以年僅26歲參選議員，也是該區19名候選人中年紀最小的一位。當時獲得了5898張選票，也在落選名單中的第二高票。而在落選後也應呱吉之邀，加入其議員服務團隊，過去也曾在呱吉創立「歡樂無法黨」時，與辦公室成員一同編寫黨綱，以及策劃創黨大會。