越南盼學生能到校上課　12至18歲將接種疫苗

（中央社記者陳家倫河內12日專電）網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部副部長杜春宣（Do Xuan Tuyen）表示，衛生部預計將於這週發布為12至18歲族群施打COVID-19疫苗的指導綱要。
越南政府自今年下半年起多次提及要為12至18歲族群施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，就在胡志明市計劃於明年初讓學生到校上課後，當地衛生專家近日再度呼籲政府為12至18歲族群施打疫苗。
越南總理范明正（Pham Minh Chinh）先前指示，要求衛生部檢視其他國家最常給予12歲以上族群施打的疫苗廠牌，並命令教育部須與衛生部合作，為這些族群安排施打疫苗。
胡志明市第一兒童醫院院長阮清雄（Nguyen Thanh Hung）表示，儘管兒童染疫死亡率較大人低，但醫學界目前仍在研究COVID-19是否會對孩子造成長期的身心影響。
全球若干國家已為12至18歲族群接種COVID-19疫苗，有些國家將施打疫苗的年齡下探至5至12歲，其中拉丁美洲國家古巴則為2歲以上民眾施打。
越南有約2500萬名兒童，但越南政府目前只為18歲以上族群施打疫苗。
最新統計顯示，人口總數約為9800萬的越南已有近4000萬人施打了第一劑疫苗，其中逾1500萬人接種了兩劑。（編輯：黃自強）1101012