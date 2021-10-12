真實案例！從118公斤到46公斤，減重營養師分享成功４原則。

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真實案例：從肥胖、多病，到減重成功恢復健康！
倪曼婷營養師指出，該案例原本生活心跳過快、血糖過高、尿酸高、痛風發作數次、經期不正常，身體健康問題相當不理想。在持之以恆的努力、經過兩年半以上的時間，現已完全不用藥、一切恢復正常，體重也從118公斤降至46公斤，獲得的成果相當驚人。
倪曼婷營養師認為她成功的關鍵，在於她的想法，「減肥不是一時，而是一輩子的生活態度，把正確的觀念融入生活，畢竟我們要的健康是一輩子的。」該案例這麼說。營養師非常欣賞這理念，改變生活習慣才是最長久且健康的減重方式，否則真的非常不容易。
案例從118公斤到46公斤 減重營養師分享４原則！
減肥的方式繁多，每個人適合的方式也不同，最重要的是其中的原則，方向對了，路自然好走，遇到瓶頸也有辦法突破。倪曼婷營養師整理該名案例的減重方式，分享給正在減重路上的民眾參考。主要重點包括了心理、運動、時間、飲食等調整。
心理：
從心理層面來看，例如暴飲暴食背後的原因是否因某種創傷或壓力而起、又或者是減重途中所面臨的壓力，如工作、生活等，亦可能出現失眠、躁鬱等問題。倪曼婷營養師指出，心理健康對於減重相當重要，不單單是降下體重而已，需真實的面對自己的身心狀況，慢慢找回生活的態度，讓自己生活成自己喜歡的樣子。
運動：
運動方面，倪曼婷營養師表示，面對不同的體重，會有不同的運動方式以及不同的目標，該名案例透過有氧運動及重量訓練做搭配，並持續增加強度，不定時的更換運動形式來訓練不同部位，且時時注意身體組成，如測量體脂肪、肌肉量等。
運動時間為周一至周五、周末休息。在重訓方面選擇壺鈴，有氧運動使用橢圓機，每日40分鐘。待降至70公斤時，再改為跳繩或開合跳後原地跑步一分鐘，不斷循環直至超過目標每日8000步為止。
運動時間也由5分鐘至10分鐘開始慢慢增加，避免太快容易放棄，例如空氣跳繩從原本5分鐘就累，到30分鐘也覺得可以負荷。
時間：
在時間上，執行減肥的民眾往往期待短時間內就看到體重下降，不過正如前述所提到的，減肥並非一朝一夕，就像現在所擁有的身材一樣，能夠持之以恆才是上上之策。因此倪曼婷營養師建議避免追求讓體重快速下降的激進減重法，找出適合自己的方式才是最重要的。
飲食：
在飲食方面，食材上以根莖類取代白飯，並適度的控制進食量。另外也設定自己的用餐時間，包括點心時間、娛樂日等等，讓自己還是可以和朋友出遊、放鬆心情，在減重和生活上取得平衡。並也建議養成看營養標示的習慣，注意飲食內容。
舉例來說，以南瓜、地瓜取代白飯。垃圾食物有吃到就好、洋芋片一天控制在10片，下午之前食用完畢。晚餐要吃得健康，６點後不吃東西，絕對不吃消夜。朋友的聚餐盡量選擇在早上，可正常的吃、吃的開心。
減肥持之以恆是關鍵，可尋求營養師協助！
倪曼婷營養師表示，減重帶來的實際效益不單是體重計上的數字，對於健康的影響非常顯著，如同該案例原本心跳過快、血糖過高、尿酸高、痛風發作數次、經期不正常等，在開始減重之後會逐漸發現有所改善，到了降至60公斤時該名案例就發現以上問題漸漸恢復正常。
倪曼婷營養師也呼籲，減重的成果美不美是其次，重要的是體態對健康的影響，別讓減重成為一輩子的口號，減重這樣的麻煩事一生一次就夠，雖然該名案例並不代表每一個人的實際狀況，也未必適用於每個想要減重的民眾，但可以將其視為參考，找出適合自己的減重方法。也建議若有執行困難的民眾，可尋求營養師的協助。