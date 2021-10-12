釋迦有助保養血管、增強免疫力！營養師教２保存吃滿營養！

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簡鈺樺營養師表示，釋迦如同其他水果一樣，含有各種豐富的營養，當中脫穎而出的包括了維生素C、鉀、B群、葉酸等。
釋迦雖然多數口感偏甜，往往讓人忽略了其含有相當豐富的維生素C，據台灣食品成分資料庫顯示，其每100公克就含有99毫克的維生素C。人體維生素Ｃ充足，有助抗氧化、抗發炎、增強免疫力，是人體健康相當重要的營養之一，特別對於現代人飲食不良易引起發炎、或疫情之下需要足夠的保護力來說，更是顯為重要。
除了維生素C以外，釋迦的鉀含量也非常高，現代人普遍口味偏重，常有鈉攝取過量的問題，容易引起高血壓等心血管疾病，鉀就有助於平衡，也就是所謂的鈉鉀平衡，恆定血壓、保養血管，有助避免心血管問題發生、防止健康出問題。
另外，釋迦所含有的維生素B群，除了民眾普遍認知對精神狀況有利，其也有助促進神經傳導維持正常運作，也幫助各種營養均衡下攝取的巨量營養素得以順利吸收，不論是直接對人體的益處，或是在人體各項運作當中輔助，都扮演著相當重要的腳色。
除此之外，釋迦也含有葉酸，是孕婦不可或缺的重要營養之一。孕婦葉酸不足，恐會影響胎兒的神經發展，葉酸在釋迦中也攝取的到。
釋迦適量有助健康，２族群酌量避免過多。
釋迦不僅是當季可口的水果，對人體也有相當多的好處，不過簡鈺樺營養師也提醒，再健康、再好吃也都還是要酌量攝取，特別是部分疾病族群更要留意攝取量。例如前述提到釋迦的鉀含量相當高，腎臟病等限鉀族群就得控制，不宜過多。而釋迦的甜度高，雖不代表糖尿病、高血糖患者不宜食用，但在食用上還是得控制份量，不可過多。若以一般民眾建議一日可食用約為一個女性的拳頭大小，上述兩族群如欲食用建議再減半。
釋迦留意挑選及保存，享受風味也吃進滿滿營養
要吃到釋迦滿滿的營養，在挑選和保存上也相當重要。方法其實很簡單，簡鈺樺營養師建議，挑選上可選擇外觀飽滿、圓潤的釋迦，盡量避免損傷。買回家當下或近日就會食用，可置於一般室溫下保存，有助於果肉熟成。若是沒有要馬上就吃可置於冷藏，但在之前建議先以報紙包裹，一方面避免果肉凍傷、另一方面也避免取物時碰撞傷到果肉。如此一來便可安心地享用釋迦的美味，並從中攝取營養。