加開BNT第一劑接種！這年紀別錯過 第11期疫苗預約延長
中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，為利疫苗資源有效利用，將延長第11期疫苗預約時間至10月13日下午18時止，並增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗的44歲民眾」進行第一劑BNT疫苗預約。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-12 22:42:34
指揮中心晚間宣布，「COVID-19公費疫苗預約平台」第11期將延長預約時間至10月13日下午6時止，並增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾，即1977/1/1(含)-12/31(含)間出生者，但不含第9類對象」進行第一劑BNT疫苗預約。第11期預約對象(含增開)施打時間維持10月15日至10月21日。
指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，將於明日上午9時陸續發送提醒簡訊，並預計於當日上午10時開始進行預約，請儘速於明日下午18時前完成預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
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