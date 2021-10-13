龍龍道歉雞排妹不領情！還原「假哭現場」打臉：別餓飽吵
脫口秀演員「龍K之亂」在近日吵的沸沸揚揚，爭議波及多人，而原本挺龍龍的雞排妹（鄭家純），上週突然開直播上演屠龍記，宣布與龍龍解約。而事隔多日，龍龍昨（12）日在臉書發文道歉，並向鄭家純喊話「希望妳最後給我的擁抱是真的」，不過，隨後鄭家純又再度發文解釋「擁抱真相」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 07:03:05｜2021-10-13 07:03:12
龍龍道歉文提到，事件發生以後自己心情很慌亂，完全不知道該怎麼處理，過程中也做出了一些不理智的決定，「整件事情處理的過程中我處於很矛盾的情緒，既委屈又想為自己打抱不平，哭完就開噴，噴完又回去哭。」並喊話鄭家純「希望妳最後給我擁抱是真的。」
而鄭家純看完龍龍道歉文後，又隨即在臉書表示，錄完影片妳坐在那哭，因為同事看完妳前面的表演，實在不知道怎麼關心，如果我沒有去抱妳，現在是不是會講我無情呢？妳寫說「希望喜劇圈越來越好」，是每次講到必落下眼淚的，妳還記得說完這句後的沒幾分鐘，我安慰妳說他們愛欺負妳，只是嫉妒妳能辦個人專場，妳大聲說「他們怎麼不檢討自己太弱！」
在等電梯的時候，康姐開玩笑說「出道兩個月這樣算是爆紅吧！」妳立刻回「哪有，是我努力了七年！」鄭家純直言「我在一旁真的無語，接下來妳開心去慶生，連影片檔案要怎麼處理都不管，當天全公司為了妳，從早上9點忙到凌晨4-5點，妳說妳只睡一個小時，那還可以再玩到半夜？是不是不滿意我在直播中，沒有講到更多的細節？那今天又要讓妳失望了！想當公眾人物，又不想承擔自己言行舉止而導致的負面影響，那就請妳回去妳的舒適圈，不要出來餓飽吵。（編輯：張嘉哲）