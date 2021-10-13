民宅「門口裝ATM」！他實測愣：可以領錢 網爆屋主身份
現在領錢超方便，只要到超商或是郵局、農會等等設置的ATM就可以提款，不過，你是否想過自家門口如果有一台ATM，是什麼樣的感覺？近日，就有網友發現一間民宅的門口，竟然就有一台ATM，讓他非常傻眼，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 08:16:51
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片表示「這就是所謂民宅ATM！」只見貼出多張照片中，一棟3層樓地透天厝看起來並無異樣，但仔細一看門口，卻發現旁邊就擺了一台ATM，讓人看傻眼。而原PO也實際拿提款卡去提錢，結果真的有吐出鈔票，是真實的ATM擺在家門口。
貼文一出，網友紛紛回應「什麼啊.....怎會在家門口」、「真的是第一次看到家門口有ATM」、「感覺屋主來頭不小」、「不管什麼天氣，開門就能領錢欸」、「這樣鄰居不是就很爽嗎？一起造福鄉親欸XD」、「太酷了吧，好奇屋主身份」、「我願稱你為最方便」、「這真的太猛了，要出門多方便啊，鄰居都造福到了」。
而就在大家討論一片，也有在地人透露屋主真實身份「高雄阿蓮區吧，屋主是農會理事長的樣子」、「我高雄人啊，記得是農會理事長的家」，不過該屋主身份仍有待證實，但也因為如此奇景，在網路上引起一片議論。（編輯：張嘉哲）