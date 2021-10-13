哪些行業「高薪」但專業度低？全場喊1職業：本事很難學
俗話說「職業不分貴賤」，各行各業都值得尊敬，不過，有些行業需要高度專業知識，有些則不太需要，對此，就有網友好奇「有哪些行業高薪但專業度低的嗎」，貼文一出，網友全喊「業務」，表示「要讓你掏錢的本事很難學」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 09:59:09
該名網友在PTT以「高薪專業度低的work」為題發文，表示像是政治人物、八大行業和殯葬業等職業，他覺得那些行業的專業性頗高，因此不算在他個人認知的「高薪專業度低的工作」內，「給你這份工作還不一定能撐過一天」。
原PO接著說道，目前他能想像到的職業就是苦力活，像是外送員、搬運工、高空作業工人等，「都是極度壓榨勞力及高職場風險換來高薪」，因此他也好奇在文末發問「還有什麼是專業性低但高薪的工作」？
貼文一出，掀起熱議，「認真回覆：老人看護，可以靠證照 但很少年輕人願意做」、「空姐」、「銷售員」、「房東啊」、「空姐和SG（show girl）」、「作業員吧，大廠夜班作業員年薪應該有80-100萬」、「房東／業務／火車站前機車停車場經營者」。
其中，最多網友提到的職業則為「業務」，「業務吧，但能夠高薪的人很少」、「業務」、「醫美診所業務」、「業務或許不專業，但能讓你掏錢的本事很難學」、「當業務真的很吃人格特質，我學長完美體現如何當業務真羨慕」。（編輯：郭佩蓉）