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林佳龍挺陳柏惟盼再贏一次　本土劇女神也發聲了

▲陳柏惟一早由台中市議員張家銨和支持民眾陪同，展開百時苦行。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
▲陳柏惟一早由台中市議員張家銨和支持民眾陪同，展開百時苦行。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-13 10:05:10｜2021-10-13 11:00:28

台灣基進黨立委立委陳柏惟今（13日）清晨頂著微雨，展開為期10天的「100小時走民主最後一哩路」百時苦行。前交通部長、台中市長林佳龍，昨深夜發文支持陳柏惟，前彰化縣長魏明谷則是親自跑到台中陪走。罷免戰火從台中燒向全台，本土劇女星陳珮騏低調在自己粉團留言，請粉絲相挺同為高雄人的陳柏惟。

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陳柏惟面臨罷免危機，苦行前一夜，林佳龍在臉書寫下「罷免不應是選舉的延長戰」一文力挺陳柏惟，呼籲去年票投陳柏惟的朋友們：「如果這場罷免只是2020年選舉的延伸，那就再贏一次吧！」

林佳龍提到，政治人物當然需要接受民意考驗。年輕的政治人物，除了對台灣土地的熱情，更需要透過時間來累積及學習專業。陳柏惟成為基進黨第一位當選的立法委員，代表台灣社會願意給年輕人、給小黨機會服務的展現，也是民主偉大之處。
 

▲林佳龍臉書全文。（圖／林佳龍臉書，2021.10.13）
▲林佳龍臉書全文。（圖／林佳龍臉書，2021.10.13）
林佳龍感嘆這場惡意罷免沒有正當性，且複雜化成地方政治勢力的反撲。對於鼓勵年輕人投入政治，服務地方是嚴重打擊，更是政治生命的扼殺。

「3Q 陳柏惟立委官方後援會」也分享本土劇女神陳珮騏的貼文，感謝她為3Q加油打氣。陳珮騏在自己的「陳珮騏打氣團」中，回答一位名叫柏維的粉絲時，提醒「別忘了我們還有一位高雄人，陳柏惟。需要大家相挺和幫忙！」
 

▲本土劇女星陳珮騏發聲支持同是站高雄人的陳柏惟。（圖／陳珮騏臉書，2021.10.13）
▲陳珮騏的留言引發正反論戰，挺刪Q的粉絲最後刪除留言。（圖／陳珮騏臉書，2021.10.13）
陳珮騏低調表態支持陳柏維，有人按讚感謝她的挺身而出，也有人不以為然、甚至口出惡言，引起其他粉絲不滿，反對者最後刪留言，結束這場爭執，陳珮騏還回了「謝謝您來，不送～」。

為期10天的「100小時走民主最後一哩路」百時苦行，今清晨在民進黨台中市議員張家銨和支持民眾的陪同下，從陳柏惟烏日服務處集合出發，由於天才濛濛亮，隊伍並未沿街宣講，路上不時有騎士停下來比讚，還有人送上蠻牛、肉粽，也有人給大大的擁抱。

▲清晨上班的騎士，停下來向陳柏惟比讚。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
▲清晨上班的騎士，停下來向陳柏惟比讚。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.13）
陳柏惟團隊在臉書直播，沿途介紹霧峰景點、美食，細數一年多來的服務政績，短短3小時累積1000多次分享。前彰化縣長魏明谷8點從第2個集合點中投加油站陪走，他說早上起來看到下雨很煩惱，趕快從彰化趕過來，陪年輕人一起對抗報復性罷免。

▲本土劇女星陳珮騏發聲支持同是站高雄人的陳柏惟。（圖／陳珮騏臉書，2021.10.13）
▲本土劇女星陳珮騏發聲支持同是高雄人的陳柏惟。（圖／陳珮騏臉書，2021.10.13）

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