林佳龍挺陳柏惟盼再贏一次　本土劇女神也發聲了

我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳龍提到，政治人物當然需要接受民意考驗。年輕的政治人物，除了對台灣土地的熱情，更需要透過時間來累積及學習專業。陳柏惟成為基進黨第一位當選的立法委員，代表台灣社會願意給年輕人、給小黨機會服務的展現，也是民主偉大之處。
林佳龍感嘆這場惡意罷免沒有正當性，且複雜化成地方政治勢力的反撲。對於鼓勵年輕人投入政治，服務地方是嚴重打擊，更是政治生命的扼殺。
「3Q 陳柏惟立委官方後援會」也分享本土劇女神陳珮騏的貼文，感謝她為3Q加油打氣。陳珮騏在自己的「陳珮騏打氣團」中，回答一位名叫柏維的粉絲時，提醒「別忘了我們還有一位高雄人，陳柏惟。需要大家相挺和幫忙！」
陳珮騏低調表態支持陳柏維，有人按讚感謝她的挺身而出，也有人不以為然、甚至口出惡言，引起其他粉絲不滿，反對者最後刪留言，結束這場爭執，陳珮騏還回了「謝謝您來，不送～」。
為期10天的「100小時走民主最後一哩路」百時苦行，今清晨在民進黨台中市議員張家銨和支持民眾的陪同下，從陳柏惟烏日服務處集合出發，由於天才濛濛亮，隊伍並未沿街宣講，路上不時有騎士停下來比讚，還有人送上蠻牛、肉粽，也有人給大大的擁抱。
陳柏惟團隊在臉書直播，沿途介紹霧峰景點、美食，細數一年多來的服務政績，短短3小時累積1000多次分享。前彰化縣長魏明谷8點從第2個集合點中投加油站陪走，他說早上起來看到下雨很煩惱，趕快從彰化趕過來，陪年輕人一起對抗報復性罷免。