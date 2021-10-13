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強化社會安全網 竹縣長楊文科指示打造安全友善社區

▲強化社會安全網，新竹縣長楊文科指示打造安全友善社區。（圖／新竹縣政府提供）
▲強化社會安全網，新竹縣長楊文科指示打造安全友善社區。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-10-13 11:01:19

新竹縣政府表示，日前屏東發生精障人士傷害事件，被害超商店員受創嚴重，引起社會人心惶惶。為避免類似憾事再發生，新竹縣長楊文科指示縣府衛生、社會、警政、消防等建構社會安全網體系單位，對於精神疾病相關個案管理通報、關懷慰問、報案處理通報、護送就醫等部分要強化各單位聯繫合作，以保護縣民安全為最優先，同時以人權及治療為目標，強化關懷、追蹤個案避免發生任何破網漏接的可能性。

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新竹縣長楊文科表示，為杜絕類似再次發生，強化社會安全網是刻不容緩的事，他也立即指示提高社會安全網有關單位層級至縣府主管層級並整合各地區公私部門合作，協助社福中心、鄉鎮市公所、警政消防衛生單位以及地區重要民間組織等資源共享，以保護縣民為第一優先方向邁進。

新竹縣府社會處表示，近日各有關單位也與衛福部召開強化社會安全網計畫會議。策略一：擴增家庭服務資源，提供可近性服務；策略二：優化保護服務輸送，提升風險控管；策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制；策略四：強化部會網部資源布建，拓展公私協力服務。

新竹縣府也以「以家庭為中心，以社區為基礎」積極增建新竹縣社福中心，在這個月初新竹縣第五座-橫山社福中心已建置完成啟用，透過社福中心可近性及方便性之服務輸送，讓新竹縣所有民眾都能享有在地的社會福利中心的服務。

新竹縣府衛生局指出，針對轄內所有精神疾病個案均持續定期追蹤輔導，其中極少數具有合併傷害保護案件的個案，除維持至少每週1次面訪關懷的次數外，也將提升平日聯繫關心頻率，隨時掌握個案情況。

另外，在強化社安網部份，近年竹縣持續擴增心理衛生社工人力，服務涵蓋率為全縣80.92%，除加強精神疾病個案關懷，追蹤個案定期就醫、規則服藥、病情變化監控及自殺風險評估等面向，也提供密集訪視服務，以避免加害人因服務需求未獲滿足導致暴力及自殺潛在風險，造成再次施暴或自殺憾事，同時亦針對加害人之家庭、經濟、就業、居住及社福等面向之需求，提供整體性評估，落實以「家庭為中心」的服務。

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