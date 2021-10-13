強化社會安全網 竹縣長楊文科指示打造安全友善社區

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新竹縣府社會處表示，近日各有關單位也與衛福部召開強化社會安全網計畫會議。策略一：擴增家庭服務資源，提供可近性服務；策略二：優化保護服務輸送，提升風險控管；策略三：強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制；策略四：強化部會網部資源布建，拓展公私協力服務。
新竹縣府也以「以家庭為中心，以社區為基礎」積極增建新竹縣社福中心，在這個月初新竹縣第五座-橫山社福中心已建置完成啟用，透過社福中心可近性及方便性之服務輸送，讓新竹縣所有民眾都能享有在地的社會福利中心的服務。
新竹縣府衛生局指出，針對轄內所有精神疾病個案均持續定期追蹤輔導，其中極少數具有合併傷害保護案件的個案，除維持至少每週1次面訪關懷的次數外，也將提升平日聯繫關心頻率，隨時掌握個案情況。
另外，在強化社安網部份，近年竹縣持續擴增心理衛生社工人力，服務涵蓋率為全縣80.92%，除加強精神疾病個案關懷，追蹤個案定期就醫、規則服藥、病情變化監控及自殺風險評估等面向，也提供密集訪視服務，以避免加害人因服務需求未獲滿足導致暴力及自殺潛在風險，造成再次施暴或自殺憾事，同時亦針對加害人之家庭、經濟、就業、居住及社福等面向之需求，提供整體性評估，落實以「家庭為中心」的服務。