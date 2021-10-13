台積電技術員年薪「超過80萬」？內行曝關鍵：你待得住嗎
有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一；對此，就有網友好奇「台積電技術員年薪超過80萬？」，貼文一出，也有內行曝關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 11:08:55
該名網友在PTT以「台積電技術員一年可以領到80+？」為題發文，表示日前在科技版看到，有人分享自己在台積電工作兩年，「本薪＋加班＋年終＋分紅，可以領到80幾萬」。
但原PO想了想，這麼一算，每個月等於有7萬多元的薪水，「那不是已經屌打一堆人了嗎」，因此他也好奇在文末發問「這是真的假的，有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「技術員才是爽，沒事還可以凹工程師飲料」、「是真的，屌打一堆中小工程師」、「裡面主管跟我講新進去70-80可以吧，工程師120起跳」、「待超過一年然後加班加滿的確是真的」、「80萬是基本，看願不願意輪班還有面試進去，如果不知道要幹嘛想賺多一點錢，台積可以讓你年收贏過80%的人」、「專職大夜領更多啊」。
不過，也有內行網友曝關鍵，表示年薪能達到這水平的，通常都是「狂加班、超長工時」換來的，「基本工時十小時，看待不待得住」、「我堂弟技術員9x萬，只休週日，考績不錯」、「技術員不加班的話週工時35小時，但不加班年薪大概才70萬，加班後可以近百萬」、「你知道工時多少換來的嗎」、「只休週日才90萬有點慘」。（編輯：郭佩蓉）