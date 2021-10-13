小貓奮力喝牛奶！耳朵「特殊反應」超吸睛 網：可看整天
好想摸摸看！日本網友家來了窩小奶貓，脫離母親又年紀幼小的牠們無法自行進食，必須依賴人類輔助才能好好喝奶，而這就是奴才們拍攝可愛萌照的最佳時機，這名網友就捕捉到小貓喝奶時耳朵跟著顫動的神奇反應，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 12:22:36
這四隻小貓來自街頭，網友發現時牠們被放於紙箱中遺棄在路邊，幼年時期的貓非常弱小，無法自行進食外很需要適當且溫暖的地方保護，失去母親照顧的貓崽們在街頭必死無疑。網友本身便是愛貓人士，於心不忍下將小貓全都帶回家，準備親自幫助牠們度過這危險的奶貓時期。
小貓在完善的照顧下逐漸茁壯，熟悉這個家後牠們敞開心胸，常常在喝完奶後原地入睡，不一會兒成為「遍地小貓」的光景，使網友總得小心翼翼走路。這天網友又如往常餵養貓咪，但她忽然注意到這隻小貓在喝奶時，耳朵隨著吸吮的動作不停顫動，靈動的小耳朵彷彿說明著小貓的心情：「好好喝！再多一點！」。
充滿生命力的小耳朵萌翻許多網友，大家回覆：「小貓根本是毒！！好可愛！！」、「這後腦勺好欠吸」、「這耳朵好致命！是不是逼我買罐罐給牠！！」、「我可以看整天！！」。（編輯：李惠婷）