北市醫院為民眾接種過期疫苗？衛生局：批號誤植

台北市議員林穎孟今（13）日上午爆料，台北市政府疑似放任北市醫療院所將疫苗放到過期，甚至還將過期疫苗拿來為民眾接種，引發各界議論。對此台北市衛生局也隨即召開記者會，局長黃世傑表示，該批過期疫苗早在過期前就已經全數施打完畢，而民眾接種的疫苗有效期限到年底，此案為醫院錯植疫苗批號。
記者丁上程／台北報導
2021-10-13 11:45:51｜2021-10-13 11:52:59
林穎孟爆料，有兩名大安區的民眾向他投訴，日前預約施打AZ疫苗，並前往台北市中心診所進行接種，接種完後回家查詢健保快易通系統，想要了解接種的疫苗是什麼批號，結果赫然發現系統登記的疫苗批號K004C，是早在他們接種之前就已經過期的疫苗。林穎孟也質疑北市府之前曾經掛保證，會盤點剩餘疫苗狀況，不會讓疫苗有過期的情形發生，不過現在卻疑似不僅將疫苗放到過期，還將過期疫苗給民眾接種。
對此台北市衛生局也隨即召開記者會，並由局長黃世傑親上火線說明。黃世傑表示，該批號K004C的AZ疫苗雖然數量不多，但由於效期較短，衛生局一直有在追蹤施打情況。經查全台北市的批號K004C疫苗，在10月2日前就已經施打完畢，因此並未有過期疫苗施打於民眾的狀況發生。至於議員爆料的中心診所，當時也有獲配發K004C批號的AZ疫苗，但早在9月29日就已經全數施打完畢。
黃世傑表示，該案純屬批號誤植的情況。經查包含兩名大安區的民眾，總共1008名接種者，疑似是院方在上傳資料時，將批號誤植為K004C，正確的批號則為A1058C，且疫苗的保存期限至12月31日，並未有為民眾施打過期疫苗的情況。黃世傑表示，衛生局已給予該院行政指導，接種疫苗前務必再三確認，以及資料上傳的正確性。
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